Θερμοπύλες: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στις ιαματικές πηγές

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Παρασκευής, 16 Ιανουαρίου, στις ιματικές πηγές στις Θερμοπύλες.

Τον άνδρα εντόπισαν άλλοι λουόμενοι, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομίακαι την πυροσβεστικές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, την ανάσυρσή του και την παράδοσή του στο ΕΚΑΒ, ανέλαβαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας που επιχείρησαν στο σημείο.

Την ίδια ώρα η αστυνομία προσπαθούσε να αντλήσει στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού, διαπιστώνοντας ότι είναι κάτοχος αυτοκινήτου, το οποίο και είχε παρκάρει στο σημείο.

Από το ΑΤ Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του. Από τις μέχρι τώρα ενδείξεις φαίνεται πως ο άνδρας κατέληξε από παθολογικά αίτια.

