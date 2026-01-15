Ροδόπη: Εντοπίστηκε νεκρός ο 85χρονος που αγνοούταν - Βρέθηκε μέσα σε τρακτέρ

Δεν είχε αίσια κατάληξη η αναζήτηση του 85χρονου αγρότη από τη Ροδόπη, ο οποίος αγνοούταν από τις 8 Ιανουαρίου.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε τελικά σήμερα, 15 Ιανουαρίου, νεκρός μέσα στο τρακτέρ του που είχε πέσει σε βάθος περίπου οκτώ μέτρων στον ποταμό Λίσσο.

Όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, ο 85χρονος επιχείρησε να διασχίσει τον ποταμό με το τρακτέρ του, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή και στη μέση της διαδρομής το βαρύ όχημα ακινητοποιήθηκε. Αποτέλεσμα, να καλυφθεί από τον ποταμό, τα νερά του οποίου φούσκωσαν εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Έτσι, ο άτυχος ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του οχήματος και έχασε τις αισθήσεις του.

Για τον εντοπισμό του είχε ξεκινήσει από το πρωί της 8ης Ιανουαρίου μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του, με τη συμμετοχή δυνάμεων της Πυροσβεστικής, της 4ης και 2ης ΕΜΑΚ, καθώς και της 7ης ΕΜΟΔΕ.

