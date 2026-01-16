Σε ρόλο διαμεσολαβητή για το Ιράν ο Πούτιν: Συνομίλησε με Νετανιάχου και Πεζεσκιάν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συζήτησε την κατάσταση στο Ιράν σε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε σήμερα (16/1) με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να μεσολαβήσει στην περιοχή, σύμφωνα με το Κρεμλίνο

Στη συνομιλία με τον Νετανιάχου, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν παρουσίασε ιδέες για την ενίσχυση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και επανέλαβε την προθυμία της Ρωσίας να συνεχίσει τις διαμεσολαβητικές της προσπάθειες και να προωθήσει τον διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα κράτη.

Οι πρόεδροι της Ρωσίας και του Ιράν εν τω μεταξύ τάχθηκαν υπέρ της «ταχείας αποκλιμάκωσης της έντασης στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή» κατά την σημερινή τους τηλεφωνική επικοινωνία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Πούτιν και Πεζεσκιάν επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στην 20ετή συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης που υπέγραψαν τον περασμένο Ιανουάριο, η οποία περιλαμβάνει στρατιωτική κι οικονομική συνεργασία.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε προσεγγίσεις αρχών υπέρ της ενίσχυσης των πολιτικο-διπλωματικών μέτρων για την προστασία της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Από την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας στις 28 Δεκεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα με στρατιωτική επέμβαση κατά της Τεχεράνης. Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταγγέλλουν ότι το ιρανικό καθεστώς εφάρμοσε άγρια καταστολή των διαδηλώσεων, με χιλιάδες νεκρούς σε μία χώρα όπου το Ιντερνετ είναι μπλοκαρισμένο εδώ και μία εβδομάδα.

Το Ιράν σημειωτέον είναι σημαντικός διπλωματικός, οικονομικός και στρατιωτικός εταίρος της Μόσχας στην Μέση Ανατολή. Οι σχέσεις τους ενισχύθηκαν μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο 2022. Τον Ιανουάριο 2025 υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης για την ενίσχυση των σχέσεών τους, κυρίως στον στρατιωτικό τομέα.

Το Ιράν κατηγορείται από το Κίεβο και τους Δυτικούς ότι έχει προμηθεύσει την Ρωσία με drone Shahed και πυραύλους μικρού βεληνεκούς για τον πόλεμο που διεξάγει κατά της Ουκρανίας.

