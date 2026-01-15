Τραμπ στο Reuters: «O Ζελένσκι καθυστερεί την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, όχι ο Πούτιν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία - όχι η Ρωσία - καθυστερεί μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, μια ρητορική που έρχεται σε έντονη αντίθεση με εκείνη των Ευρωπαίων συμμάχων, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η Μόσχα έχει ελάχιστο ενδιαφέρον να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος να ολοκληρώσει την σχεδόν τετραετή εισβολή του στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ήταν πιο συγκρατημένος.

«Νομίζω ότι είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία», είπε ο Τραμπ για τον Ρώσο πρόεδρο. «Νομίζω ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη να κάνει μια συμφωνία». Όταν ρωτήθηκε γιατί οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη επιλύσει τη μεγαλύτερη χερσαία σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Ζελένσκι».

Τα σχόλια του Τραμπ δείχνουν ανανεωμένη απογοήτευση με τον Ουκρανό ηγέτη. Οι δύο πρόεδροι έχουν εδώ και καιρό μια ασταθή σχέση, αν και οι επαφές τους φαίνεται να έχουν βελτιωθεί κατά τον πρώτο χρόνο επιστροφής του Τραμπ στην εξουσία. Κατά καιρούς, ο Τραμπ ήταν πιο πρόθυμος να δεχθεί τις διαβεβαιώσεις του Πούτιν από ό,τι οι ηγέτες ορισμένων συμμάχων των ΗΠΑ, απογοητεύοντας το Κίεβο, τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τους Αμερικανούς νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων Ρεπουμπλικανών.

Τον Δεκέμβριο, το Reuters ανέφερε ότι οι εκθέσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών συνέχιζαν να προειδοποιούν ότι ο Πούτιν δεν είχε εγκαταλείψει τους στόχους του να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και να ανακτήσει τμήματα της Ευρώπης που ανήκαν στην πρώην σοβιετική αυτοκρατορία. Η διευθύντρια των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, αμφισβήτησε τότε την εν λόγω έκθεση.

Μετά από αρκετές ανατροπές, οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ επικεντρώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στις εγγυήσεις ασφαλείας για την μεταπολεμική Ουκρανία, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει ξανά μετά από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Σε γενικές γραμμές, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν πιέσει την Ουκρανία να εγκαταλείψει την ανατολική περιοχή Ντονμπάς, στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Ρωσία.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν εμπλακεί ενεργά στις πρόσφατες συνομιλίες, τις οποίες διεξήγαγαν από την πλευρά των ΗΠΑ ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ. Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει αμφιβολίες για την πιθανότητα ο Πούτιν να συμφωνήσει σε ορισμένους όρους που πρόσφατα διαπραγματεύτηκαν το Κίεβο, η Ουάσινγκτον και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Ο Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι δεν γνώριζε για ένα πιθανό επικείμενο ταξίδι των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα, το οποίο ανέφερε το Bloomberg νωρίτερα την Τετάρτη.

Ερωτηθείς αν θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την επόμενη εβδομάδα, ο Τραμπ απάντησε ότι θα το έκανε, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι δεν έχουν καθοριστεί σχέδια. «Θα το έκανα - αν είναι εκεί», είπε ο Τραμπ. «Θα είμαι εκεί». Όταν ρωτήθηκε γιατί πιστεύει ότι ο Ζελένσκι καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο: «Απλώς νομίζω ότι, ξέρετε, δυσκολεύεται να φτάσει εκεί».

Ο Ζελένσκι έχει απορρίψει δημόσια οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις στη Μόσχα, λέγοντας ότι το Κίεβο δεν έχει κανένα δικαίωμα βάσει του συντάγματος της χώρας να παραχωρήσει οποιαδήποτε γη.