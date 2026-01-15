Πούτιν: H ειρήνη δεν έρχεται από μόνη της στην Ουκρανία - Η κατάσταση στη διεθνή σκηνή επιδεινώνεται

Οι πρώτες δημόσιες αναφορές του Ρώσου προέδρου για την εξωτερική πολιτική

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, στο κέντρο, εισέρχεται στην Αίθουσα Αλεξάνδρου του Μεγάλου Παλατιού του Κρεμλίνου για μια τελετή αποδοχής των διαπιστευτηρίων των νεοαφιχθέντων πρεσβευτών στη Μόσχα, Ρωσία, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Pool Reuters/Ramil Sitdikov
Με αναφορές στην παγκόσμια διεθνή σκηνή, αλλά και το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία συνόδευσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, την τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων σε νέους ξένους πρέσβεις, στο Κρεμλίνο, στην πρώτη ουσιαστικά δημόσια εμφάνισή του για τη νέα χρονιά.

«Πιστεύουμε ότι θα άξιζε να επιστρέψουμε σε μια ουσιαστική συζήτηση για αυτά τα ζητήματα, προκειμένου να εδραιώσουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, και όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο», δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης.

Σημείωσε ωστόσο ότι:««Δεν είναι όλοι έτοιμοι για αυτό, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου και των πρωτευουσών που το υποστηρίζουν, αλλά ελπίζουμε ότι η αναγνώριση αυτής της ανάγκης θα έρθει αργά ή γρήγορα. Μέχρι τότε, η Ρωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει με συνέπεια τους στόχους της».

«Δεν λένε τυχαία: η ειρήνη δεν έρχεται από μόνη της — χτίζεται κάθε μέρα. Η ειρήνη απαιτεί προσπάθεια, υπευθυνότητα και συνειδητή επιλογή» είπε μεταξύ άλλων ο Βλαντιμιρ Πούτιν και ξεκαθάρισε πως «η ασφάλεια των χωρών δεν μπορεί να διασφαλιστεί εις βάρος άλλων. Η ουκρανική κρίση προκλήθηκε από την αγνόηση των έννομων συμφερόντων της Ρωσίας».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σκιαγράφησε τις παγκόσμιες φιλοδοξίες της Ρωσίας, περιέγραψε τους όρους για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας και αξιολόγησε τις πιθανότητες αποκατάστασης των σχέσεων με την Ευρώπη.

Η Μόσχα θα οικοδομήσει σχέσεις με όσους είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν και να υποστηρίξουν την ενίσχυση του ρόλου του ΟΗΕ στις παγκόσμιες υποθέσεις. Εκτίμησε ότι η κατάσταση στη διεθνή σκηνή επιδεινώνεται ολοένα και περισσότερο. Δεκάδες χώρες υποφέρουν από χάος και ανομία, χωρίς τους πόρους για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους:«Η διπλωματία, η αναζήτηση συναίνεσης και συμβιβαστικών λύσεων αντικαθίστανται ολοένα και περισσότερο από μονομερείς, ακόμη και επικίνδυνες, ενέργειες. Και αντί για διάλογο μεταξύ κρατών, ακούμε τον μονόλογο εκείνων που, με το δικαίωμα της ισχύος, θεωρούν επιτρεπτό να υπαγορεύουν τη θέλησή τους, να διδάσκουν στους άλλους πώς να ζουν και να εκδίδουν εντολές».

Αναφορικά με τις διμερείς σχέσεις, ο Ρώσος Πρόεδρος ήταν σαφής: «Η Μόσχα είναι έτοιμη να επιστρέψει στον διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, ο οποίος διακόπηκε λόγω δικού τους λάθους».

«Θα ήθελα να πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου, η κατάσταση θα αλλάξει και οι χώρες μας θα επιστρέψουν σε μια κανονική, εποικοδομητική επικοινωνία βασισμένη στις αρχές του σεβασμού των εθνικών συμφερόντων και της εξέτασης των θεμιτών ανησυχιών ασφαλείας. Η Ρωσία ήταν και παραμένει προσηλωμένη ακριβώς σε αυτές τις προσεγγίσεις».

Ζαχάροβα: Η Μόσχα δεν έχει δηλώσει ποτέ ότι έχει σχέδια να καταλάβει τη Γροιλανδία

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα επανέλανε ότι η ανάπτυξη δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων σε ουκρανικό έδαφος, στο πλαίσιο μιας πιθανής μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας θα θεωρηθούν από τη Μόσχα νόμιμοι στόχοι.

Επίσης ανέφερε ότι ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα έχουν δηλώσει ποτέ ότι έχουν σχέδια να καταλάβουν τη Γροιλανδία.

zaharova15.jpg

Χαρακτήρισε απαράδεκτο η Δύση να συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι η Ρωσία και η Κίνα απειλούν την Γροιλανδία.

«Αρχικά σκέφτηκαν ότι υπήρξαν εκεί κάποιοι επιτιθέμενοι και μετά ότι είναι έτοιμοι να προστατεύσουν κάποιον από αυτούς τους επιτιθέμενους », δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα.

Η τρέχουσα κατάσταση, είπε, «καταδεικνύει με ιδιαίτερη οξύτητα την ασυνέπεια της λεγόμενης «παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες» που οικοδομεί η Δύση», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα δήλωσε επίσης ότι η χρήση της γλώσσας του εκβιασμού και των απειλών κατά της Κούβας είναι απαράδεκτη, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στην Αβάνα να κάνει μια συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η γλώσσα του εκβιασμού και των απειλών είναι απλώς απαράδεκτη, ειδικά σε σχέση με το νησί της ελευθερίας, τον λαό και την κυβέρνησή του, που βιώνουν εδώ και δεκαετίες την πλήρη φρίκη των παράνομων και αθέμιτων κυρώσεων».

