Ιράν: Οι αρχές ζητάνε «λύτρα» για να παραδώσουν τις σορούς στις οικογένειες

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν κατά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων από τις αρχές. Οικογένειες ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις δήλωσαν στο BBC ότι οι αρχές απαιτούν μεγάλα χρηματικά ποσά για να επιστρέψουν τις σορούς τους για ταφή και τους εκβιάζουν να δηλώσουν πίστη στο καθεστώς, ακόμη και αυτές τις δύσκολες ώρες.

Πολλαπλές πηγές έχουν δηλώσει στο BBC Persian ότι οι σοροί φυλάσσονται σε νεκροτομεία και νοσοκομεία και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας δεν τις απελευθερώνουν εάν οι συγγενείς τους δεν παραδώσουν χρήματα. Μια οικογένεια στην πόλη Ραστ, στα βόρεια της χώρας, δήλωσε στο BBC ότι οι δυνάμεις ασφαλείας απαίτησαν 700 εκατομμύρια τόμαν -περίπου 5.000 δολάρια- για να παραδώσουν τη σορό του αγαπημένου τους προσώπου. Κρατούνταν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Πουρσίνα, μαζί με τουλάχιστον 70 άλλους νεκρούς διαδηλωτές, είπαν.

Εν τω μεταξύ, στην Τεχεράνη, η οικογένεια ενός Κούρδου εποχιακού εργάτη οικοδομών πήγε να παραλάβει τη σορό του, μόνο και μόνο για να του πουν ότι πρέπει να πληρώσει ένα δισεκατομμύριο τόμαν (7.000 δολάρια) για να την παραλάβουν. Η οικογένεια δήλωσε στο BBC ότι δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά το κόστος και αναγκάστηκε να φύγει χωρίς τη σορό του γιου τους. Ένας εργάτης οικοδομών στο Ιράν κερδίζει συνήθως λιγότερα από 100 δολάρια το μήνα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το προσωπικό του νοσοκομείου τηλεφωνεί στους συγγενείς των νεκρών για να τους προειδοποιήσει εκ των προτέρων να έρθουν να παραλάβουν τις σορούς προτού οι δυνάμεις ασφαλείας μπορέσουν να αποσπάσουν χρήματα.

Το BBC Persian ενημερώθηκε για μια γυναίκα -η οποία δεν κατονομάζεται για την ασφάλειά της- η οποία δεν γνώριζε ότι ο σύζυγός της σκοτώθηκε μέχρι που έλαβε ένα τηλεφώνημα στις 9 Ιανουαρίου στο τηλέφωνό του από το προσωπικό του νοσοκομείου. Της είπαν ότι έπρεπε να έρθει γρήγορα να παραλάβει τη σορό του πριν φτάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας και απαίτησαν πληρωμή..

Το BBC Persian ενημερώθηκε για την κατάσταση από έναν συγγενή με έδρα το Λονδίνο, ο οποίος μίλησε μαζί της. Στη συνέχεια, η γυναίκα πήγε τα δύο παιδιά της στο νοσοκομείο για να βρει τη σορό του συζύγου της. Την έβαλε στο πίσω μέρος ενός φορτηγού και οδήγησε για επτά ώρες μέχρι την πόλη καταγωγής τους στο δυτικό Ιράν για να τον θάψει.

«Κάθισα στο πίσω μέρος του φορτηγού, κλαίγοντας πάνω από το σώμα του για επτά ώρες, ενώ τα παιδιά μου κάθονταν στο μπροστινό κάθισμα», είπε σε συγγενή της στο Λονδίνο. Το BBC Persian έχει επίσης λάβει αναφορές ότι αξιωματούχοι στο νεκροτομείο Behesht-e Zahra της Τεχεράνης λένε στις οικογένειες ότι εάν ισχυριστούν ότι το παιδί τους ήταν μέλος της παραστρατιωτικής δύναμης Basij και σκοτώθηκε από διαδηλωτές, η σορός θα απελευθερωθεί χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες.

Το μέλος της οικογένειας δήλωσε στο BBC σε μήνυμά του: «Μας ζητήθηκε να συμμετάσχουμε σε μια φιλοκυβερνητική συγκέντρωση και να παρουσιάσουμε τη σορό ως μάρτυρα. Δεν συμφωνήσαμε με αυτό». Σε μια άλλη περίπτωση στην Τεχεράνη, μια πηγή δήλωσε στο BBC ότι αρκετές οικογένειες εισέβαλαν σε ένα νεκροτομείο για να παραλάβουν πτώματα από φόβο μήπως τα παραλάβουν οι αρχές.

«Αρκετές οικογένειες, φοβούμενες ότι οι αρχές μπορεί να κρατήσουν τις σορούς ή να τις θάψουν εν αγνοία τους, έσπασαν την πόρτα του νεκροτομείου και έβγαλαν τις σορούς από τα ασθενοφόρα», δήλωσε η πηγή στο BBC.

Στη συνέχεια, οι οικογένειες φρούρησαν τα πτώματα για αρκετές ώρες στο έδαφος στην αυλή του νοσοκομείου για να αποτρέψουν την μεταφορά τους μέχρι να βρουν ιδιωτικά ασθενοφόρα για να τα μεταφέρουν, ανέφερε η πηγή.

Η διακοπή του διαδικτύου και των επικοινωνιών έχει δυσχεράνει την πλήρη εικόνα των όσων συμβαίνουν επί τόπου. Οι διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν άμεση πρόσβαση στη χώρα και, μαζί με άλλους διεθνείς ειδησεογραφικούς οργανισμούς, το BBC δεν έχει άδεια από την ιρανική κυβέρνηση να κάνει ρεπορτάζ επί τόπου.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στην πρωτεύουσα, Τεχεράνη, στις 29 Δεκεμβρίου, μετά από μια απότομη πτώση της αξίας του ιρανικού νομίσματος έναντι του δολαρίου. Καθώς οι διαμαρτυρίες έφτασαν σε δεκάδες άλλες πόλεις, στράφηκαν εναντίον των κληρικών ηγετών του Ιράν και οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπέλυσαν βίαιη καταστολή. Οι διαμαρτυρίες κλιμακώθηκαν σημαντικά την περασμένη Πέμπτη και αντιμετωπίστηκαν με θανατηφόρα βία από τις αρχές.

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων (HRANA), τουλάχιστον 2.435 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των ταραχών, καθώς και 13 παιδιά και 153 άτομα που συνδέονται με τις δυνάμεις ασφαλείας ή την κυβέρνηση. Αναφέρει ότι άλλοι 18.470 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί. Εν τω μεταξύ, οι συλλήψεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα. Οι δυνάμεις ασφαλείας και οι μονάδες πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης έχουν συλλάβει ακτιβιστές, δικηγόρους και απλούς πολίτες.

