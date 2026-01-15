Αναταραχές στο Ιράν: Αιφνιδιαστική πτήση του ισραηλινού πρωθυπουργικού αεροσκάφους στην Κρήτη

Συναγερμό στην Κρήτη αλλά και τις διεθνείς Αρχές αεροπλοΐας προκάλεσε η αιφνιδιαστική πτήση του ισραηλινού πρωθυπουργικού αεροσκάφους Wing of Zion (σ.σ. «Πτέρυγα της Σιών») την Τετάρτη (14/01).

Το Boeing της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε από τη βάση Νεβατίμ στο νότιο Ισραήλ με προορισμό την Κρήτη, όπου παρέμεινε για λίγη ώρα πριν επιστρέψει στη βάση του.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», σύμφωνα με πληροφορίες.

Η σύντομη παραμονή στην Κρήτη και οι εμπλοκές με αεροσκάφη γειτονικών χωρών έχουν θέσει σε ετοιμότητα τους αναλυτές ασφαλείας, οι οποίοι εξετάζουν αν πρόκειται για απλή δοκιμή των συστημάτων ασφαλείας ή διπλωματική αποστολή «υψηλής πίεσης» υπό το πρόσχημα στρατιωτικής άσκησης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από την προσγείωση, εξέπεμψε κωδικοποιημένο σήμα, γνωστοποιώντας πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν επέβαινε σε αυτό.

Οι ισραηλινές Αρχές κάνουν λόγο για άσκηση εκκένωσης, σύμφωνα με τους Times of Israel, που μεταδίδουν ότι «το αεροσκάφος αναχώρησε από το Ισραήλ πριν από τις προηγούμενες συγκρούσεις με το Ιράν, προκειμένου να αποφευχθεί η στοχοποίηση από ιρανικούς πυραύλους».

«Μετά την απογείωση στις 01:27 από τη Μπερ Σεβά, προσγειώθηκε στο ελληνικό νησί της Κρήτης στις 03:14, πριν απογειωθεί ξανά λιγότερο από μία ώρα αργότερα και προσγειωθεί ξανά στη Μπερ Σεβά στις 05:14», τονίζεται στο ρεπορτάζ.