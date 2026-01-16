Φιντάν: «Βλέπετε άλλον πρωθυπουργό να πηγαίνει στον Νετανιάχου για φωτογραφίες; Μόνο ο Έλληνας»

Επικριτικός απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν στο πλαίσιο της ενημέρωσης των εκπροσώπων του Τύπου από το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Ο κ. Φιντάν δέχθηκε ερωτήσεις κι από Έλληνες δημοσιογράφους, κι ένα από τα ερωτήματα που του τέθηκαν, αφορούσε στις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ. Η δημοσιογράφος, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, ρώτησε τον Φιντάν: «Σύμφωνα με αμερικανικά πρακτορεία ειδήσεων, Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι η Ουάσινγκτον θέλει η Τουρκία και το Ισραήλ να αποκαταστήσουν τις διμερείς σχέσεις τους. Ποια είναι η γνώμη της Τουρκίας για το θέμα αυτό και είναι έτοιμη; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;».

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ξεκαθάρισε ότι αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Τουρκία η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, διαφορετικά δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για οποιαδήποτε συζήτηση.

Απαντώντας στην ερώτηση, ο Φιντάν δήλωσε: «Η βούληση και το όραμα του προέδρου μας σε αυτό το θέμα είναι εξαιρετικά σαφής. Είμαστε μια χώρα που αναγνώρισε το Ισραήλ πριν από πολλά χρόνια. Γιατί διακόπτουμε αυτή τη στιγμή τις σχέσεις και το εμπόριο με το Ισραήλ; Το έχουμε πει επανειλημμένα. Λόγω της γενοκτονίας που ξεκίνησαν μετά την 7η Οκτωβρίου...

Γι' αυτό φέραμε τις σχέσεις σε αυτό το σημείο. Όταν οι Ισραηλινοί σταματήσουν την καταπίεση και τον διωγμό των Παλαιστινίων, η Τουρκία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να επιδιώξει την εξομάλυνση των σχέσεών της. Αλλά όσο οι περιφερειακές πολιτικές τους συνεχίζονται με αυτόν τον τρόπο, όσο βλέπουμε παιδιά και γυναίκες να πεθαίνουν στις οθόνες μας κάθε μέρα, λόγω βομβών που πέφτουν από αεροπλάνα, η εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ δεν είναι δυνατή για πολλές χώρες» είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών και κλείνοντας την τοποθέτησή του, έβαλε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκφράζοντας ουσιαστικά την γενικευμένη ενόχληση της Τουρκίας για τις καλές σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ με φόντο την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

«Δεν βλέπουμε κανέναν πρωθυπουργό, εκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό, να πηγαίνει στο Τελ Αβίβ για να ποζάρει για φωτογραφίες. Κανείς δεν πηγαίνει. Γιατί δεν πηγαίνουν; Οι Ευρωπαίοι ηγέτες γνωρίζουν ότι το να βγάζουν φωτογραφίες μαζί του (σ.σ.: με τον Νετανιάχου) αυτές τις μέρες δεν είναι ευχάριστο. Ούτε αυτός (σ.σ.: ο Νετανιάχου) μπορεί να πάει πουθενά. Ίσως έρθει τελικά εκεί (σ.σ.: στην Ελλάδα)» είπε χαρακτηριστικά.

