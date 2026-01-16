Tραμπ: «Είμαι μόνος στο δωμάτιο πολέμου με ένα ετοιμοθάνατο λάπτοπ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ένα ασυνήθιστο email για τη συγκέντρωση χρημάτων στους υποστηρικτές του 

Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ένα ασυνήθιστο email για τη συγκέντρωση χρημάτων στους υποστηρικτές του

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο το βράδυ της 13ης Δεκεμβρίου 2025.  στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου

AP/Jose Luis Magana
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ένα ασυνήθιστο email συγκέντρωσης χρημάτων στους υποστηρικτές του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο 79χρονος Τραμπ έστειλε email στους υποστηρικτές του λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 13 Ιανουαρίου με θέμα: «Είμαι μόνος και στο σκοτάδι», όπως φαίνεται στο Αρχείο Πολιτικών Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων .

Ο πολιτικός σχολιαστής Χάρι Σίσον δημοσίευσε στιγμιότυπα οθόνης του email στο X στις 13 Ιανουαρίου, τα οποία γρήγορα συγκέντρωσαν 1,4 εκατομμύρια προβολές.Το ίδιο το email ξεκινούσε με τη φράση: «Μερικοί λένε: Αυτό είναι λυπηρό! Κάθομαι εδώ. Μόνος. Στο δωμάτιο πολέμου. Παλεύω για εσάς», έγραψε. «Το υπόλοιπο προσωπικό πήγε σπίτι του πριν από ώρες. Είμαι μόνο εγώ, ένα ετοιμοθάνατο λάπτοπ και το ρολόι αντίστροφης μέτρησης 72 ωρών για την πρώτη μου προθεσμία στα μέσα του μήνα μόλις χτύπησε.»

s.jpg

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε λέγοντας ότι η «ριζοσπαστική Αριστερά» θα ανατρέψει τη Βουλή και τη Γερουσία το 2026 εάν ο στόχος της συγκέντρωσης κεφαλαίων δεν συντρίψει την πρώτη προθεσμία του στα μέσα του έτους». Εάν συμβεί αυτό, ο Τραμπ πρόσθεσε στο email ότι η πολιτική αριστερά θα «ανοίξει τα σύνορα για πάντα», θα κατασχέσει πυροβόλα όπλα και θα κάνει «πλύση εγκεφάλου στα παιδιά σας».

«Και το χειρότερο από όλα, ο αγαπημένος σας πρόεδρος (εγώ!) μπορεί απλώς να περάσει από άλλη μια ψεύτικη διαδικασία καθαίρεσης!». Στο email ισχυριζόταν επίσης ότι οι Δημοκρατικοί «ξοδεύουν δισεκατομμύρια (βρώμικο χρήμα, στοιχηματίζω) για να θάψουν εμάς και να θάψουν εσάς!», και ότι ο Τραμπ «χρειάζεται μια μικρή θυσία από κάθε γενναίο Αμερικανό που θέλει να σώσει τη χώρα!»

«Σοβαρά μιλάω: αν χάσετε αυτόν τον στόχο, το Κίνημα MAGA θα καταρρεύσει», συνέχιζε το email. Πρόσθεσε ότι αν οι άνθρωποι δωρίσουν 47 δολάρια εντός «των επόμενων 30 λεπτών» από το email, θα λάβουν ένα «Ημερολόγιο Τραμπ περιορισμένης έκδοσης για το 2026», αλλά στη συνέχεια είπε ότι «δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με την απώλεια της χώρας». Ένα μεγάλο μπλε κουμπί κάτω από το κείμενο έγραφε: «Αυτό είναι όλο. Καμία δεύτερη ευκαιρία».

Προς το τέλος του e-mail, ο Τραμπ έγραψε ότι παρόλο που «πολεμάμε εδώ και χρόνια», φοβάται ότι «το τέλος είναι κοντά». «Ο ιός της woke ατζέντας διεισδύει σε όλο και περισσότερους Αμερικανούς κάθε μέρα. Αυτή θα μπορούσε να είναι η τελευταία μας ευκαιρία!», κατέληγε το email. «Κάντε το για την Αμερική, δείξτε τους ότι το MAGA είναι ισχυρό!»

Το email εστάλη μία ημέρα πριν ο πρόεδρος μιλήσει στο Reuters την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, προτείνοντας να ακυρώσει η χώρα τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές. «Είναι κάποιο βαθύ ψυχολογικό ζήτημα, αλλά όταν κερδίζεις την προεδρία, δεν κερδίζεις τις ενδιάμεσες εκλογές», είπε ο Τραμπ και καυχήθηκε ότι ο πρώτος χρόνος της δεύτερης θητείας του είχε πάει τόσο καλά που «αν το σκεφτείς, δεν θα έπρεπε καν να έχουμε εκλογές».

Τα σχόλια του προέδρου έρχονται εν μέσω αναφορών από το The Lincoln Project ότι 18 κούρσες στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχουν πρόσφατα μετατοπιστεί υπέρ των Δημοκρατικών, και ότι οι Ρεπουμπλικανοί ενδέχεται να χάσουν τη Γερουσία.

Την επόμενη μέρα από τη συνέντευξη του Τραμπ στο Reuters, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ προσπάθησε να αναιρέσει τα σχόλια του προέδρου και επέμεινε ότι «αστειευόταν» για την κατάργηση των εκλογών. «Μιλούσε ειρωνικά», είπε η Λίβιτ.

