Τραμπ : Μας έχουν πει ότι οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν σταματήσει - Βήμα πίσω για στρατιωτική δράση;

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σήμερα στο Οβάλ Γραφείο, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο Ιράν.

Οι ΗΠΑ έχουν ενημερωθεί ότι οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν σταματήσει και ότι δεν υπάρχουν σχέδια για εκτελέσεις, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής στο Λευκό Οίκο. Προφανώς αναφέρεται στην πληροφορία ότι δεν εκτελέστηκε σήμερα ο Ιρανός διαδηλωτής Ερφάν Σολτάνι που έχει καταδικαστεί σε θάνατο.

«Μόλις έλαβα αυτή την πληροφορία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Πολλοί μιλούσαν τις τελευταίες δύο ημέρες ότι σήμερα θα ήταν η ημέρα της εκτέλεσης».

«Έχει σταματήσει. Σταματάει και δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις, ούτε για μία εκτέλεση. Μου έχουν πει ότι μια αξιόπιστη αρχή θα το διερευνήσει. Είμαι σίγουρος ότι αν συμβεί, θα είμαστε όλοι πολύ αναστατωμένοι», δήλωσε ο Τραμπ κατά την υπογραφή ενός νομοσχεδίου σχετικά με το γάλα στα σχολεία.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ «θα παρακολουθήσουν» την κατάσταση στο Ιράν όσον αφορά πιθανή στρατιωτική δράση

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν διευκρίνισε τις προηγούμενες δηλώσεις του ότι οι ΗΠΑ έχουν ενημερωθεί ότι οι δολοφονίες στο Ιράν «σταματούν» και οι εκτελέσεις δεν θα προχωρήσουν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι έλαβε την πληροφορία από «πολύ σημαντικές πηγές από την άλλη πλευρά».

«Θα το μάθουμε, θα το μάθω μετά από εδώ», είπε σχετικά με την αλήθεια των ισχυρισμών.

«Ελπίζω να είναι αλήθεια», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν οι διαβεβαιώσεις σήμαιναν ότι η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ δεν ήταν πλέον στο τραπέζι, ο Τραμπ είπε: «Θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε ποια είναι η διαδικασία, αλλά θα δώσουμε μια πολύ καλή δήλωση από ανθρώπους που γνωρίζουν τι συμβαίνει».

Σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ που επικαλείται η εφημερίδα New York Times, το Πεντάγωνο έχει παρουσιάσει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πολλές επιλογές για πιθανούς στόχους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού του προγράμματος.

Η δήλωση του Τραμπ υποδηλώνει «πιθανή αποκλιμάκωση»;

Ήδη οι πρώτες αναλύσεις για τη νέα δήλωση Τραμπ έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Αναλυτές, σημειώνουν ότι αρχικά, η δήλωση αυτή φάνηκε ως μια απλή παρατήρηση, αλλά στη συνέχεια την επανέλαβε σε αρκετές περιπτώσεις, λέγοντας συγκεκριμένα ότι κατανοεί ότι οι δολοφονίες στο Ιράν σταματούν, ότι δεν θα γίνουν εκτελέσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Δεν ανέφερε τις πηγές του για αυτή την πληροφορία, αλλά φαινόταν αρκετά πεπεισμένος για την ακρίβειά της και, αν είναι έτσι, δεδομένου ότι επανέλαβε τη δήλωση, φαίνεται να είναι μια χαλάρωση ή μια υποχώρηση από την πολύ σκληρή ρητορική που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Δεδομένου ότι απειλούσε συνεχώς να προβεί σε άμεσες ενέργειες αν το Ιράν προχωρούσε στην εκτέλεση των συλληφθέντων διαδηλωτών.

Φαίνεται ότι εξακολουθεί να εξετάζει διάφορες επιλογές.

Το Πεντάγωνο έχει προετοιμάσει επιλογές για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει μετριάσει τη ρητορική του σχετικά με πιθανή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν, οι προετοιμασίες για πιθανή επέμβαση βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το NBC News.

Ο Τραμπ παρουσίασε την Τρίτη στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του τι επιθυμεί να επιτύχει με οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Το Πεντάγωνο έχει πλέον προσαρμόσει τις επιλογές ώστε να ανταποκρίνονται στους στρατιωτικούς στόχους του, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις συζητήσεις, όπως ανέφερε το NBC News.

Οι επιλογές αυτές επρόκειτο να παρουσιαστούν στον Τραμπ σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού.

Η βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη έκλεισε προσωρινά

Η βρετανική πρεσβεία στο Ιράν έκλεισε προσωρινά, όπως ανακοινώθηκε.

Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Έχουμε κλείσει προσωρινά τη βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, η οποία θα λειτουργεί πλέον εξ αποστάσεως. Οι ταξιδιωτικές συμβουλές του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν πλέον ενημερωθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτή την αλλαγή στην προξενική λειτουργία».

Αυτό έρχεται μετά την απόσυρση στρατιωτικού προσωπικού από μια αμερικανική βάση στο Κατάρ από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης αρχίσει να αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από την αμερικανική αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην περιοχή.

Η Ιταλία και η Πολωνία έχουν επίσης καλέσει σήμερα τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν «αμέσως» το Ιράν.

Αυτό συμβαίνει εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα ανταποδώσει τα πυρά εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή σε περίπτωση επίθεσης από τις ΗΠΑ.

Τι είπε ο Τραμπ για Βενεζουέλα και Γροιλανδία

Κατά τα λοιπά ο Τραμπ αναφέρθηκε στην ομιλία του στο Οβάλ Γραφείο και στην Βενεζουέλα και στη Γροιλανδία. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι μίλησε σήμερα το πρωί με την Delcy Rodríguez, την αναπληρώτρια πρόεδρο της Βενεζουέλας. «Είχαμε μια υπέροχη συζήτηση σήμερα, είναι καταπληκτική προσωπικότητα. Εννοώ, είναι κάποιος με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά», δήλωσε ο πρόεδρος. «Μίλησα μαζί της σήμερα το πρωί, είχαμε μια τηλεφωνική συνομιλία, μια μακρά συνομιλία, συζητήσαμε πολλά θέματα και πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τη Βενεζουέλα».

Σε άλλο σημείο ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι «είναι πολύ σημαντικό» για τις ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, παρά το γεγονός ότι οι Δανοί και Γροιλανδοί ηγέτες δήλωσαν σήμερα ότι αυτό αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για αυτούς.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τις επιλογές που εξετάζει για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ο Τραμπ απάντησε: «Σίγουρα δεν πρόκειται να εγκαταλείψω τις επιλογές, αλλά είναι πολύ σημαντικό».

«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας. Και το πρόβλημα είναι ότι η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν η Ρωσία ή η Κίνα θέλουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία, αλλά εμείς μπορούμε να κάνουμε τα πάντα», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

