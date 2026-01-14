Ιταλία και Πολωνία καλούν τους πολίτες τους να φύγουν άμεσα από το Ιράν
Η Πολωνία και η Ιταλία καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι Ιταλοί και οι Πολωνοί πολίτες θα πρέπει να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν, ανακοίνωσαν τα υπουργεία Εξωτερικών της Ιταλίας και της Πολωνίας.
«Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί σε άμεση αποχώρηση από το Ιράν και συνιστά την αποφυγή κάθε ταξιδιού προς τη χώρα αυτή», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών.
Η Ιταλία ανανέωσε με έντονο τρόπο την έκκλησή της προς τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν λόγω της κατάστασης ασφαλείας στη χώρα, ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Εξωτερικών.
Στο Ιράν βρίσκονται περίπου 600 Ιταλοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων στην περιοχή της Τεχεράνης, πρόσθεσε.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:33 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σαουδική Αραβία: Δεν θα συμμετάσχει σε επίθεση κατά του Ιράν
20:27 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ