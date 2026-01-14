Σαουδική Αραβία: Δεν θα συμμετάσχει σε επίθεση κατά του Ιράν

Η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε το Ιράν ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου ή του εδάφους της για επίθεση εναντίον του, δήλωσαν την Τετάρτη στο AFP δύο πηγές προσκείμενες στην κυβέρνηση του Βασιλείου, την ώρα που η Ουάσιγκτον απειλεί την Τεχεράνη με ενδεχόμενα στρατιωτικά πλήγματα.

Το μήνυμα διαβιβάστηκε καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν ότι θα μπορούσαν να απαντήσουν στην καταστολή των διαδηλώσεων από την ιρανική κυβέρνηση, ενώ η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι θα πλήξει αμερικανικά στρατιωτικά και ναυτιλιακά μέσα σε περίπτωση νέας επίθεσης.

«Η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε απευθείας την Τεχεράνη ότι δεν θα συμμετάσχει σε καμία στρατιωτική ενέργεια εναντίον της και ότι το έδαφος και ο εναέριος χώρος της δεν θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό», δήλωσε στο AFP πηγή προσκείμενη στο σαουδαραβικό στρατιωτικό επιτελείο.

Δεύτερη πηγή, κοντά στην κυβέρνηση, επιβεβαίωσε ότι το μήνυμα αυτό έχει μεταφερθεί στην Τεχεράνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν στρατιωτικά μέσα στον Κόλπο, μεταξύ των οποίων και στη Σαουδική Αραβία.