Ιράν - Φρουροί της Επανάστασης: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει «αποφασιστικά» στους εχθρούς του, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) το δήλωσε αυτό, κατηγορώντας τους ηγέτες του ότι βρίσκονται πίσω από τις διαμαρτυρίες που έχουν σαρώσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι Φρουροί βρίσκονται «στη μέγιστη ετοιμότητα να απαντήσουν αποφασιστικά στον λανθασμένο υπολογισμό του εχθρού», δήλωσε ο Διοικητής Μοχάμεντ Πακπούρ σε δήλωση που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, κατηγορώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι οι «δολοφόνοι της ιρανικής νεολαίας».

«Επιδρομή των μυστικών υπηρεσιών σε νοσοκομείο»

Σύμφωνα με πληροφορίες, πράκτορες του ιρανικού Υπουργείου Πληροφοριών έκαναν έφοδο στο νοσοκομείο Milad στο Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, και απήγαγαν αρκετούς γιατρούς που κατηγορούνται ότι περιέθαλψαν αντικυβερνητικούς διαδηλωτές που τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η είδηση ​​κυκλοφορεί σε διάφορους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με την αντιπολίτευση στο εξωτερικό, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η ζωή των γιατρών βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο.

