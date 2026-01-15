Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν πτοείται από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις στη Γροιλανδία - Θα την αποκτήσει

Σαφή απάντηση στην παρουσία ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στη Γροιλανδία έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ, κατά την αποψινή ενημέρωση, μιλώντας για τα σχέδια του Τραμπ.

«Ακόμα κι αν εμφανιστούν ευρωπαϊκά στρατεύματα στη Γροιλανδία, αυτό δεν θα σταματήσει τον Τραμπ, ούτε θα τον κάνει να αλλάξει γνώμη - εξακολουθεί να σκοπεύει να αποκτήσει το νησί» είπε η Λίβιτ.

Σημείωσε ότι πλαισιώθηκε η μελλοντική ομάδα εργασίας μεταξύ της Δανίας, της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ, η οποία θα συζητήσει την «απόκτηση της Γροιλανδίας». Όπως είπε η συνάντηση ήταν παραγωγική και προειδοποίησε ότι η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν θα επηρεάσει τον τρόπο σκέψης του Τραμπ για την περιοχή.

Σήμερα, Πέμπτη ευρωπαϊκές χώρες έστειλαν μικρό αριθμό στρατιωτικού προσωπικού στη Γροιλανδία, καθώς η Δανία δήλωσε ότι προωθεί τα σχέδιά της για μια «μεγαλύτερη και πιο μόνιμη» παρουσία του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια του νησιού που επιθυμεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι μέτριες ευρωπαϊκές αναπτύξεις, που είχαν ως στόχο να βοηθήσουν τη Δανία να προετοιμάσει στρατιωτικές ασκήσεις, έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης μια ημέρα μετά την αποτυχία μιας συνάντησης αξιωματούχων από τις ΗΠΑ, τη Δανία και τη Γροιλανδία να καταλήξει σε κάποια πρόοδο.

Μετά από αυτή τη συνάντηση, ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι δεν μπορούσε να βασιστεί κανείς στη Δανία για την προστασία της αυτόνομης επικράτειάς της, της Γροιλανδίας, εάν η Ρωσία ή η Κίνα ήθελαν ποτέ να την καταλάβουν.

Ο Τραμπ λέει ότι το στρατηγικά τοποθετημένο και πλούσιο σε ορυκτά νησί είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την κατάληψή του. Η Γροιλανδία και η Δανία λένε ότι δεν πωλείται και ότι οι απειλές βίας είναι απερίσκεπτες.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε την Τετάρτη ότι περίπου 200 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Γροιλανδία.

Η κλίμακα της σχεδιαζόμενης ευρωπαϊκής στρατιωτικής ανάπτυξης δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά οι αρχικές αναπτύξεις φαίνονται μικρές.

Οι Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανέπτυσσαν μια ομάδα αναγνώρισης 13 ατόμων, αρχικά στην Κοπεγχάγη, προτού κατευθυνθούν προς τη Γροιλανδία με δανικό προσωπικό. Αργά την Τετάρτη, ένα αεροσκάφος της Δανικής Πολεμικής Αεροπορίας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Νουούκ και προσωπικό με στρατιωτικές στολές αποβιβάστηκε. Η Σουηδία έστελνε τρεις αξιωματικούς, η Νορβηγία δύο. Η Γαλλία έστελνε περίπου 15 ειδικούς σε ορεινές υποθέσεις, οι οποίοι θα ενισχυθούν τις επόμενες ημέρες με χερσαία, αεροπορικά και ναυτικά μέσα, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η Γαλλία και η ΕΕ πρέπει να είναι «άκαμπτες στην υπεράσπιση της εδαφικής κυριαρχίας», είπε. Ένας Βρετανός αξιωματικός συμμετείχε στην ομάδα αναγνώρισης. Η Ολλανδία δήλωσε ότι θα έστελνε έναν αξιωματικό του ναυτικού. Η Φινλανδία θα έστελνε δύο στρατιωτικούς αξιωματικούς συνδέσμους.