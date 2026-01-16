Τροχαίο στα Μέγαρα: Σύγκρουση δύο φορτηγών - Κλειστή λωρίδα κυκλοφορίας στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Κορίνθου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της 16ης Ιανουαρίου 2026 στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων και συγκεκριμένα στο 44,5ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το ατύχημα προκλήθηκε από σύγκρουση δύο φορτηγών οχημάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Λόγω του συμβάντος, έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να διευκολυνθούν οι εργασίες απομάκρυνσης των οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ρυθμίζουν την κυκλοφορία, ενώ συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση του οδοστρώματος. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.