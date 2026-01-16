Πέθανε η Μέλπω Ζαρόκωστα

Πέθανε η ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα, σε ηλικία 93 ετών. Την είδηση του θανάτου της έκαναν γνωστή μέλη της οικογένειάς της μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Υπήρξε μια από τις πιο δραστήριες και πολυδιάστατες μορφές του ελληνικού θεάτρου. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1933. Κόρη του Ηλία Ζαρόκωστα - από τους πρώτους Έλληνες αναλογιστές - και της Δέσποινας Σπυροπούλου, έδειξε από νωρίς την αγάπη της για την τέχνη και τη δημιουργία.

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έζησε στην Αλεξάνδρεια και αργότερα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου σπούδασε θέατρο, σκηνοθεσία, σενάριο και υποκριτική. Παρέμεινε εκεί για 11 χρόνια, ξεκινώντας την καλλιτεχνική της πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, ενώ ερμήνευσε σημαντικούς ρόλους, όπως την «Αντιγόνη» του Ζαν Ανούιγ και την «Εκάβη», απευθυνόμενη και στην ελληνική παροικία.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1958, συνεργάστηκε με τον θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα και συνέχισε μια πλούσια διαδρομή στο θέατρο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως συγγραφέας. Ασχολήθηκε με μεταφράσεις και διασκευές έργων για το θέατρο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ενώ έγραψε και δικά της θεατρικά έργα, με πρώτο το «Φροντιστήριο γυναικών».

Η Μέλπω Ζαρόκωστα υπήρξε το πρώτο γυναικείο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, την οποία υπηρέτησε επί δεκαετίες, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Εταιρείας από το 1999 έως το 2001.

Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, με χαρακτηριστικούς ρόλους σε φιλμ όπως «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο», «Υπάρχει και φιλότιμο», «Η γυναίκα μου τρελάθηκε», «Μια τρελή, τρελή σαραντάρα », «Όλοι οι άντρες είναι ίδιοι» και «Η κόμισσα της φάμπρικας», αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά της τόσο σε κωμικούς όσο και σε δραματικούς ρόλους.

Με το έργο και τη διαδρομή της άφησε το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, συνέπεια και βαθιά αγάπη για την τέχνη.

Η ανακοίνωση του θανάτου της Μέλπως Ζαροκώστα: