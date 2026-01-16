Τραγωδία στην Εύβοια: Κατέληξε 13χρονη μαθήτρια από πολυοργανική ανεπάρκεια

Θλίψη έχει σκορπίσει στη Χαλκίδα και σε ολόκληρη την Εύβοια ο αδόκητος χαμός μιας μαθήτριας ηλικίας μόλις 13 ετών.

Το κορίτσι, που έπασχε από σπάνιο σύνδρομο και νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο Νοσοκομείο Παίδων, κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επιβεβαίωσε την αιτία θανάτου του κοριτσιού. Η 13χρονη νοσηλευόταν αρχικά στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και στη συνέχεια διακομίσθηκε στο «Αγία Σοφία», όπου είχε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση λόγω εγκεφαλικού οιδήματος. Παράλληλα, αντιμετώπιζε σοβαρά μεταβολικά νοσήματα.

Ο πρόωρος θάνατός της έχει σκορπίσει θλίψη στην κοινότητα του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας, όπου φοιτούσε. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου εξέφρασε με ανακοίνωσή του τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια της μικρής Κάτιας, περιγράφοντάς την ως ένα παιδί που σκόρπιζε αγάπη σε όσους τη γνώριζαν, ενώ επισημαίνει πως είχε δίπλα της μια οικογένεια που τη φρόντιζε και τη στήριζε με αφοσίωση σε κάθε δύσκολη στιγμή.

Συγκινητικό είναι και το μήνυμα αποχαιρετισμού της σχολικής κοινότητας: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μια φωτεινή ψυχή και γενναία μαχήτρια. Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια, θα σε θυμόμαστε πάντα».