Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (18/1)
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση (15/1)
Τουλάχιστον 12.700.000 ευρώ θα μοιράσει το Τζόκερ την Κυριακή (18/1).
Την Πέμπτη (15/1) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ για το mega τζακ ποτ που μοίραζε 11,8 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 7, 6, 31, 39, 36 και Τζόκερ το 1.
