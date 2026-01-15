Κλήρωση Τζόκερ 15/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.800.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (15/1) η κλήρωση 3015 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 11.800.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 7, 6, 31, 39, 36 και Τζόκερ το 1.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

