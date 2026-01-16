Βόλος: Ταξί συγκρούστημε με αυτοκίνητο στη Νέα Ιωνία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί της Παρασκευής (16/01) στην συμβολή των οδών Αναπαύσεως και Καραμπατζάκη, στη Νέα Ιωνία του Βόλου.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ταξί συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. αυτοκίνητο, όταν οι δυο οδηγοί επιχείρησαν να στρίψουν από την Αναπαύσεως στην οδό Καραμπατζάκη, ο ένας ερχόμενο από Βόλο προς Νέα Ιωνία και ο άλλος κινούμενος με κατεύθυνση από Νέα Ιωνία προς Βόλο.

Τα δυο οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς από τους δυο οδηγούς.

