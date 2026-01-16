Αγρίνιο: Τροχαίο στην Αντιρρίου-Ιωαννίνων - Στο νοσοκομείο οδηγός

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά

Newsbomb

Αγρίνιο: Τροχαίο στην Αντιρρίου-Ιωαννίνων - Στο νοσοκομείο οδηγός
agriniopress.gr
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων στο ύψος ιδιωτικού ΚΤΕΟ το πρωί της Παρασκευής (16/1).

Σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησαν δύο οχήματα που συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

ekav-1.jpg

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και κλήθηκε η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, ένας άνδρας τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:18LIFESTYLE

Ο Δημήτρης Μακαλιάς σκίζει το σενάριο και μετατρέπει το GAME TIME σε stand-up show

12:08LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι «Αταίριαστοι» έβαλαν γκολ στις ψυχαγωγικές εκπομπές

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Τροχαίο στην Αντιρρίου-Ιωαννίνων - Στο νοσοκομείο οδηγός

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κοτσαύτης: Θρίλερ με τον θάνατό του – Πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή του

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Με αυτή τη φωτογραφία ψάχνουν τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Κατέληξε 13χρονη μαθήτρια από πολυοργανική ανεπάρκεια

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η αμερικανική πρεσβεία και τα προξενεία των ΗΠΑ στην Αθήνα τη Δευτέρα – Ο λόγος

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στον Άγιο Δημήτριο: Χειροπέδες σε 70χρονο και 42χρονη

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ δεν επιτέθηκε στο Ιράν - Τι τον συμβούλεψαν οι στενοί του συνεργάτες

11:40ΦΑΡΜΑΚΟ

ΣΦΕΕ: Καθοριστική χρονιά το 2026 για τον τομέα του φαρμάκου

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Επέκταση χωρικών υδάτων, ενόψει» - Τι είπε για τη «γαλάζια πατρίδα»

11:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Νέος χάρτης αποκαλύπτει τι κρύβεται κάτω από τον πάγο

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Κινητό τηλέφωνο προκάλεσε την πυρκαγιά σε διαμέρισμα - Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινάκης για αγρότες: Φασίζουσα ενέργεια να κλείνουν τους δρόμους με τα τρακτέρ – Λύση είναι τα πρόστιμα και η εφαρμογή του νόμου

11:03ΚΟΣΜΟΣ

«Μωρό μου, μην κουνηθείς»: Γυναίκα ξύπνησε και βρήκε τεράστιο πύθωνα κουλουριασμένο στο στήθος της

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της μηχανικής: Πώς στηρίζονται οι 7.000 τόνοι του πιο διάσημου rooftop του κόσμου

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο τελεσίγραφο Χρυσοχοΐδη στους αγρότες: «Δεν δικαιολογείται πλέον, θα εφαρμοστεί ο νόμος»

10:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν είναι το κορίτσι από το βίντεο στη Βάρη - Συνεχίζεται η αναζήτηση της 16χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Κατέληξε 13χρονη μαθήτρια από πολυοργανική ανεπάρκεια

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος Γιώργος Κοτσαυτής

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στον Ράμα από το Newsbomb: «Έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα με την Ελλάδα σοβαρό...»

09:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε μοντέλο για συμμετοχή σε συμμορία ένοπλων ληστειών στην Αττική – Αρχηγός καταδικασμένος για τη δολοφονία αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ.

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

10:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λατινοπούλου: Κατήγγειλε γείτονές της για κάμερες που κατέγραφαν το σπίτι της - Δύο συλλήψεις

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Με αυτή τη φωτογραφία ψάχνουν τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κοτσαύτης: Θρίλερ με τον θάνατό του – Πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή του

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε πέφτει Καθαρά Δευτέρα και 25η Μαρτίου - Νωρίτερα φέτος το Πάσχα

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

10:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν είναι το κορίτσι από το βίντεο στη Βάρη - Συνεχίζεται η αναζήτηση της 16χρονης

10:02ΕΘΝΙΚΑ

Βίντεο: «Ζήτω το έθνος και το Πολεμικό Ναυτικό» – Πώς υποδέχτηκαν οι Ναυτικοί Δόκιμοι τη φρεγάτα «Κίμων»

06:32LIFESTYLE

Κέιτ Μίντλετον: Ο χρωματικός συμβολισμός πίσω από την τελευταία δημόσια εμφάνισή της που θύμισε βασίλισσα Ελισάβετ

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Επέκταση χωρικών υδάτων, ενόψει» - Τι είπε για τη «γαλάζια πατρίδα»

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ δεν επιτέθηκε στο Ιράν - Τι τον συμβούλεψαν οι στενοί του συνεργάτες

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Κινητό τηλέφωνο προκάλεσε την πυρκαγιά σε διαμέρισμα - Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (18/1)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ