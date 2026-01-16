Αγρίνιο: Τροχαίο στην Αντιρρίου-Ιωαννίνων - Στο νοσοκομείο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων στο ύψος ιδιωτικού ΚΤΕΟ το πρωί της Παρασκευής (16/1).

Σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησαν δύο οχήματα που συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και κλήθηκε η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, ένας άνδρας τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου.

