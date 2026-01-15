Σοβαρό τροχαίο στην Ηγουμενίτσα: Καραμπόλα τριών οχημάτων με έναν τραυματία

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (15/1) στην παραλιακή οδό της Ηγουμενίτσας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 42χρονου διανομέα.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thespro.gr, ένα Ι.Χ. όχημα είχε σταματήσει στο οδόστρωμα, με το μηχανάκι να ακινητοποιείται πίσω του. Ακολούθως, τρίτο όχημα το οποίο οδηγούσε γυναίκα, δεν πρόλαβε να σταματήσει και προσέκρουσε στο δίκυκλο, προκαλώντας σφοδρή σύγκρουση.

Ο 42χρονος τραυματίστηκε στη μέση και μεταφέρθηκε αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ηγουμενίτσας, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Φιλιατών για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.

Προανάκριση για τα αίτια διενεργεί η Τροχαία Ηγουμενίτσας.

