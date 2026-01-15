Ηράκλειο: Σύγκρουση τεσσάρων αυτοκινήτων στις Μοίρες - Μία γυναίκα τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τεσσάρων αυτοκινήτων σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (14/01) στην είσοδο των Μοιρών στο Ηράκλειο, από την πλευρά του Τυμπακίου, στο ύψος πολυκαταστήματος.

Σύμφωνα με το e-mesara.gr, η σύγκρουση που έγινε κάτω από άγνωστες, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια γυναίκα και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες.

Τα πρώτα λεπτά υπήρξε κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή, αφού στο οδόστρωμα έπεσαν λάδια και καύσιμα.

Η Αστυνομία προχώρησε σε ρύθμιση της κυκλοφορίας, προκειμένου να μην υπάρξει άλλο ατύχημα.

