Σητεία: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο

Στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Νεαπόλεως οδηγήθηκε ο 16χρονος αλβανικής υπηκοότητας, οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο σκοτώθηκε ο 15χρονος μαθητής Γιάννης Ιωαννίδης στη Σητεία.

Σύμφωνα με το neakriti.gr εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή

Ο 16χρονος Αλβανικής υπηκοότητας, οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου, οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Νεαπόλεως, ο οποίος τον παρέπεμψε στον ανακριτή ασκώντας δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς οδηγούσε επικίνδυνα χωρίς δίπλωμα και ήταν υπαίτιος πρόκλησης θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος.

Ο 16χρονος πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Ταυτόχρονα σήμερα συνελήφθησαν οι γονείς του για παραμέληση ανηλίκου, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική παραγγελία.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (13/1) στο Κάβο Σίδεο, στις στροφές της Ερημούπολης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 15χρονος πήρε τα κλειδιά από το όχημα του πατέρα του χωρίς εκείνος να το γνωρίζει και μαζί με άλλους τέσσερις φίλους του πήγαν μια βόλτα.

«Έτρεχα στην ευθεία, σε μία ανοικτή στροφή έχασα τον έλεγχο»

Το μοιραίο όχημα οδηγούσε ένας φίλος του 15χρονου Γιάννη ο οποίος στα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς φέρεται να είπε: «Έτρεχα στην ευθεία, σε μία ανοικτή στροφή έχασα τον έλεγχο». Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί υπέβαλαν άμεσα σε αλκοτέστ τον ανήλικο το οποίο ήταν αρνητικό ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος προκειμένου να εξεταστεί αν υπήρχε κάποια άλλη ουσία στον οργανισμό του.

Ο 16χρονος οδηγός, σύμφωνα με τις περιγραφές, ήταν εμφανώς σοκαρισμένος από το ατύχημα ενώ στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του 15χρονου φίλου του κατέρρευσε.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 16χρονος οδηγός εξαιτίας της υπερβολικής ταχύτητας έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να τουμπάρει αρκετές φορές έως ότου ακινητοποιηθεί στο πρανές, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια, τραυματίες και ένα παιδί νεκρό.

Οι εικόνες από το σημείο που κατέληξε το μοιραίο όχημα είναι χαρακτηριστικές και αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του δυστυχήματος.

Ο Γιάννης καθόταν στη θέση του συνοδηγού, ενώ οι υπόλοιποι τρεις ανήλικοι της παρέας βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα. Σημειώνεται ότι ένας ακόμη ανήλικος από την παρέα του αδικοχαμένου νέου τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται με κάκωση στη σπονδυλική στήλη στο ΠΑΓΝΗ.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Κάβο Σίδερο. Ο 16χρονος οδηγός του οχήματος που επέβαιναν οι ανήλικοι, όταν έφτασε στις στροφές της Ερημούπολης, απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί στο πρανές. Ο άτυχος Γιάννης υπέστη σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, με τον θάνατό του να είναι ακαριαίος.

Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες, που κατάγονται από χωριά της ευρύτερης περιοχής, είναι καλά στην υγεία τους και έλαβαν εξιτήριο, με εξαίρεση τον 16χρονο οδηγό που παραμένει νοσηλευόμενος. Η Τροχαία εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις παραμέτρους του δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε σε ερημική τοποθεσία, ενώ στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθησαν οι γονείς του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Μοναχοπαίδι ο 15χρονος Γιάννης – Βαρύ πένθος στην οικογένειά του

Η οικογένεια του Γιάννη έχει καταγωγή από την Αθήνα, ωστόσο μετακόμισε στη Σητεία όταν ο παππούς του συνταξιοδοτήθηκε. Ο πατέρας του εργάζεται ως σερβιτόρος και η μητέρα του σε σούπερ μάρκετ, δίνοντας καθημερινό αγώνα για τον μοναχογιό τους. Η απώλεια έχει αφήσει την οικογένεια συντετριμμένη, αδυνατώντας να πιστέψει πως το παιδί τους χάθηκε τόσο άδικα.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στο σχολικό περιβάλλον και στις οικογένειες της περιοχής, που ακόμη προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια ενός παιδιού στην πιο ευαίσθητη ηλικία.

Σημειώνεται ότι, το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Σητείας και ο Δήμος Σητείας αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος της ψυχολογικής επιβάρυνσης ανακοίνωσαν τη λειτουργία υπηρεσιών ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης για τους πληγέντες, τις οικογένειές τους αλλά και κάθε πολίτη που νιώθει την ανάγκη βοήθειας.

Ζερβάκης: Η Σητεία είναι συγκλονισμένη από το τραγικό τροχαίο

Η απώλεια του 15χρονου άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή της Σητείας. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του δήμαρχου της πόλης, Γιώργο Ζερβάκη ο οποίος δήλωσε: «Η Σητεία είναι συγκλονισμένη από το τραγικό τροχαίο. Ήμασταν χαρούμενοι που το 2025 δεν είχαμε θανατηφόρα περιστατικά και με το που μπήκε το 2026 είχαμε αυτό. Ένα παιδί 15 χρονών, μαθητής λυκείου να χάσει τόσο άδικα τη ζωή του».

