Κίνηση στους δρόμους: Τριπλή καραμπόλα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερησεις προς Πειραιά

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται λίγο μετά τις 09:00 στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της γέφυρας Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, λόγω σύγκρουσης οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα αυτοκίνητο και δύο μοτοσικλέτες. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, ενώ στο σημείο έχει σχηματιστεί αυξημένο μποτιλιάρισμα.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ρυθμίζουν την κυκλοφορία, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται.

Πού αλλού υπάρχει κίνηση

Το «αδιαχώρητο» γίνεται στη Λεωφόρο Κηφισού λίγο μετά τις 09:30 το πρωί της Τετάρτης καθώς εκτός από τη συμφόρηση που παρατηρείται στο ύψος της γέφυρας Αθηνών λόγω της σύγκρουσης, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης από τη συμβολή με τη Λένορμαν έως και την Αττική Οδό, και στα δύο ρεύματα, ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισίας, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Έντονο μποτιλιάρισμα σημειώνεται επίσης στον άξονα Αλίμου – Κατεχάκη, καθώς και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα από Καλαμάκι προς Άλιμο, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.

Την ίδια ώρα, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από τον Σκαραμαγκά έως το Χαϊδάρι, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στις λεωφόρους Κηφισίας (κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη) και Μεσογείων.

Προβλήματα παρατηρούνται και στην κυκλοφορία στην Αχαρνών από τους Άγιους Ανάργυρους έως τα Κάτω Πατήσια.

