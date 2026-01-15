Κίνηση στους δρόμους: Τριπλή καραμπόλα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερησεις προς Πειραιά

Πού αλλού υπάρχει κίνηση

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κίνηση στους δρόμους: Τριπλή καραμπόλα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερησεις προς Πειραιά
Εικόνες δρόμου στο κέντρο της Αθήνας , στην Αθήνα , στις 11 Απριλίου , 2025
SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται λίγο μετά τις 09:00 στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της γέφυρας Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, λόγω σύγκρουσης οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα αυτοκίνητο και δύο μοτοσικλέτες. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, ενώ στο σημείο έχει σχηματιστεί αυξημένο μποτιλιάρισμα.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ρυθμίζουν την κυκλοφορία, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται.

Πού αλλού υπάρχει κίνηση

Το «αδιαχώρητο» γίνεται στη Λεωφόρο Κηφισού λίγο μετά τις 09:30 το πρωί της Τετάρτης καθώς εκτός από τη συμφόρηση που παρατηρείται στο ύψος της γέφυρας Αθηνών λόγω της σύγκρουσης, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης από τη συμβολή με τη Λένορμαν έως και την Αττική Οδό, και στα δύο ρεύματα, ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισίας, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Έντονο μποτιλιάρισμα σημειώνεται επίσης στον άξονα Αλίμου – Κατεχάκη, καθώς και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα από Καλαμάκι προς Άλιμο, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.

Την ίδια ώρα, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από τον Σκαραμαγκά έως το Χαϊδάρι, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στις λεωφόρους Κηφισίας (κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη) και Μεσογείων.

Προβλήματα παρατηρούνται και στην κυκλοφορία στην Αχαρνών από τους Άγιους Ανάργυρους έως τα Κάτω Πατήσια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04ΕΛΛΑΔΑ

«Νικητής» ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος: Έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο στην Ιταλία - Βίντεο

09:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μπάγερν - Παναθηναϊκός και τη μάχη της Ελλάδας στο πόλο

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Το «Αβέρωφ» πλέει στον φαληρικό όρμο για να προϋπαντήσει τη φρεγάτα «Κίμων»

09:49ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υποχώρησε ο Έλον Μασκ: Το ΑΙ εργαλείο Grok δεν θα μπορεί πλέον να «γδύνει» ανθρώπους

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Τριπλή καραμπόλα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερησεις προς Πειραιά

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο κορυφαίο Skoda θα λέγεται Peaq

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιο ψάρι ξεβράστηκε στην παραλία της Αμμουδάρας – Φωτογραφίες

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Νιού Τζέρσεϊ: 35χρονη μητέρα στραγγάλισε τα δύο παιδιά της, ηλικίας 5 και 7 ετών - Τα βρήκε νεκρά ο πατέρας τους

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για Chevron: «Οι συμβάσεις εγκρίθηκαν και προχωράμε σε ψήφιση στη Βουλή»

09:22LIFESTYLE

Survivor - Gio Kay: «Άνοιξα τα μάτια μου και γινόταν της π@@@@@@ς, έτρεχαν όλοι, χαμός»

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό μήνυμα των γονέων της Λόρας: «Αγάπη μου, μίλησέ μας, σε περιμένουμε»

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικό βίντεο «ακτιβιστή» της «Μεγάλης Αλβανίας» από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

09:08LIFESTYLE

Γιάννης Σαρακατσάνης για Αλεξάνδρα Ούστα: «Μου προσφέρει μια ασφάλεια που και να με κεράτωνε δε θα με πείραζε»

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ρόδο

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Ίραν: Άνοιξε ξανά ο εναέριος χώρος μετά τον συναγερμό για ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα

08:59ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πήραν το θρίλερ οι Μπουλς, νέα νίκη για Νάγκετς - Τα highlights

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Νέο επεισόδιο βίας στη Μινεάπολη: Πράκτορας της ICE πυροβόλησε άνδρα από την Βενεζουέλα στο πόδι, αφού δέχτηκε επίθεση

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Αναταραχές στο Ιράν: Αιφνιδιαστική πτήση του ισραηλινού πρωθυπουργικού αεροσκάφους στην Κρήτη

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο Reuters: «O Ζελένσκι καθυστερεί την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, όχι ο Πούτιν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

07:42LIFESTYLE

Survivor: «Άμα σε αρχίσω πλια, σκλια, κτάβια δεν θα καταλάβεις Χριστό» - Η απάντηση στον Gio Kay

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό μήνυμα των γονέων της Λόρας: «Αγάπη μου, μίλησέ μας, σε περιμένουμε»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική Belharra «Κίμων» πιάνει λιμάνι: Η πιο σύγχρονη φρεγάτα του κόσμου - Το απόλυτο gamechanger

08:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Με παγίδευσαν, φοβάμαι να απαντήσω» - Τι είπε ο 22χρονος στην 7,5ωρη απολογία του

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον Βόρειο Ατλαντικό: Στη Σκωτία το ρωσικό τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Το «Αβέρωφ» πλέει στον φαληρικό όρμο για να προϋπαντήσει τη φρεγάτα «Κίμων»

06:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παλαιό Φάληρο: Γνωστός επιχειρηματίας ο άνδρας που συνελήφθη με 2 όπλα

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιο ψάρι ξεβράστηκε στην παραλία της Αμμουδάρας – Φωτογραφίες

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή με τους σκληρούς των μπλόκων - Πότε θα δουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη; Τι όρους θέτει ο πρωθυπουργός

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικό βίντεο «ακτιβιστή» της «Μεγάλης Αλβανίας» από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Νιού Τζέρσεϊ: 35χρονη μητέρα στραγγάλισε τα δύο παιδιά της, ηλικίας 5 και 7 ετών - Τα βρήκε νεκρά ο πατέρας τους

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Τριπλή καραμπόλα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερησεις προς Πειραιά

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έντονη κακοκαιρία και πυκνές χιονοπτώσεις την επόμενη εβδομάδα με επίκεντρο Βαλκάνια και Ελλάδα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ