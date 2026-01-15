Τροχαίο στο Μαρούσι: Διανομέας έπεσε από το μηχανάκι του και τραυματίστηκε
Ο διανομέας μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο
Τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 06:30 το πρωί της Πέμπτης (15/01) στο Μαρούσι, στη συμβολή των οδών Διονύσου και Αμαρυσίας Αρτέμιδος.
Ένας διανομέας έπεσε από το μηχανάκι του, χωρίς να εμπλακούν άλλα οχήματα. Ο άνδρας αποχώρησε μόνος του από το σημείο, ενώ, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για προέλεγχο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
