Τροχαίο στο Μαρούσι: Διανομέας έπεσε από το μηχανάκι του και τραυματίστηκε

Τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 06:30 το πρωί της Πέμπτης (15/01) στο Μαρούσι, στη συμβολή των οδών Διονύσου και Αμαρυσίας Αρτέμιδος.

Ένας διανομέας έπεσε από το μηχανάκι του, χωρίς να εμπλακούν άλλα οχήματα. Ο άνδρας αποχώρησε μόνος του από το σημείο, ενώ, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για προέλεγχο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.