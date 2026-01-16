Βόλος: Μεθυσμένος οδηγός τράκαρε πάνω σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα

Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές σε τρία σταθμευμένα οχήματα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (11/01) στον Βόλο, όταν 30χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε πάνω τους.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο δικαστήριο στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου ισχυρίστηκε ότι είχε πάει στα μπουζούκια λόγω της ονομαστικής του γιορτής και ήπιε τρία ή τέσσερα ποτά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το gegonota.news.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε φιλικό του σπίτι και, θεωρώντας πως ήταν σε καλή κατάσταση, αποφάσισε να οδηγήσει μέχρι το σπίτι του στη Νέα Δημητριάδα.

Όπως ανέφερε, ανέλαβε από την πρώτη στιγμή την ευθύνη για το συμβάν, ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες των οχημάτων και δεσμεύτηκε να τους αποζημιώσει. Παράλληλα σημείωσε ότι έχασε τη δουλειά του, καθώς του αφαιρέθηκε διοικητικά η άδεια οδήγησης.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης πέντε μηνών με τριετή αναστολή για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και επικίνδυνη οδήγηση.

