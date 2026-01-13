Βόλος: Αγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο ταξί στο κέντρο της πόλης

Ενα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/1) στο κέντρο του Βόλου, όταν άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο σταθμευμένο ταξί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ», την ώρα που ο οδηγός ταξί ετοιμαζόταν να κατέβει από το αυτοκίνητο για να βοηθήσει την πελάτισσά του με τις αποσκευές, ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και στη συνέχεια διαπίστωσε έκπληκτος πως κάποιος είχε πυροβολήσει το ταξί.

Ενώ αρχικά υπέθεσε ότι κάποιος μας είχε πετάξει νεράτζι, κοιτώντας όμως πιο προσεκτικά την οροφή, διέκρινε ότι κοντά στη φωτεινή επιγραφή υπήρχε μια διπλή λακκούβα.

«Στην αρχή υπέθεσα ότι κάποιος πέταξε νεράντζι. Είναι μεγάλη η ζημιά που προκλήθηκε για να έγινε από νεράτζι ή πέτρα. Κάποιος πυροβόλησε από τους περιοίκους με αεροβόλο από ψηλά», κατήγγειλε ο οδηγός στον «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ».

«Ηταν σαν να χτύπησε την οροφή σκεπάρνι. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη και πως πρέπει οπωσδήποτε να ερευνηθεί και να βρεθεί ο υπαίτιος. Αν δεν είχε εξοστρακιστεί το σφαιρίδιο ή αν είχε ακολουθήσει άλλη διαδρομή θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό», πρόσθεσε ο οδηγός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου δεν εντόπισαν στο σημείο βολίδα, ενώ προέτρεψαν τον οδηγό να απευθυνθεί στο «100» και να καταγγείλει το περιστατικό, προκειμένου να καταγραφεί.

