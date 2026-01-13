Βόλος: Νεφροπαθής βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Νεκρός στο σπίτι του στον Βόλο, όπου κατοικούσε μόνος, βρέθηκε γύρω στις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας (12/1) ένας 70χρονος.

Ο άτυχος άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο ηλικιωμένος το πρωί της Δευτέρας πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για την τακτική του θεραπεία στη Μονάδα Αιμοκάθαρσης και στη συνέχεια επέστρεψε σπίτι του.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, φιλικό του πρόσωπο τον αναζήτησε, ωστόσο δεν μπορούσε να τον βρει. Ο άνδρας ειδοποίησε την αστυνομία με τους φόβους του να επαληθεύονται.

Αστυνομικοί του Τμήματος Βόλου αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα του σπιτιού του για να μπουν στην οικία, όπου τον εντόπισαν χωρίς αισθήσεις.

Το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ διαπίστωσε ότι ήταν ήδη νεκρός.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr

