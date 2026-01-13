Έκτακτες κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων στον Στρατό Ξηράς - Όλα τα ονόματα

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2026:

