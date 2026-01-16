Αυτό είναι το νούμερο 1 ρόφημα για την προστασία του εγκεφάλου μετά τα 60

Ποιο ρόφημα λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι στην άνοια

Αυτό είναι το νούμερο 1 ρόφημα για την προστασία του εγκεφάλου μετά τα 60
Δεν υπάρχει μαγικό φίλτρο για την άνοια, όμως, η επιστήμη στρέφει ολοένα και συχνότερα το βλέμμα σε καθημερινές συνήθειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Ανάμεσα σε αυτές, ένα απλό ρόφημα που πολλοί απολαμβάνουν καθημερινά φαίνεται να συνδέεται, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, με καλύτερη εγκεφαλική υγεία και χαμηλότερο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης. Δεν υπόσχεται θαύματα, αλλά ίσως αποδεικνύεται ένας μικρός, σταθερός «σύμμαχος» της μνήμης.

Δεν είναι άλλο από το τσάι· έρευνες την τελευταία δεκαετία έχουν δείξει ότι οι ενώσεις στο πράσινο τσάι μπορούν να επιβραδύνουν τη γνωστική εξασθένηση, να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας και να υποστηρίξουν τη συνολική υγεία του εγκεφάλου.

Αρκετές κλινικές μελέτες υποδηλώνουν ότι όσοι πίνουν τακτικά πράσινο τσάι, έχουν χαμηλότερο κίνδυνο γνωστικής παρακμής και άνοιας.

Μετά–ανάλυση του 2020 διαπίστωσε ότι η υψηλότερη κατανάλωση πράσινου τσαγιού συνδέθηκε με βελτιωμένη μνήμη και προσοχή σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Μελέτη του 2024 στο NPJ | Science of Food έδειξε ότι οι κατεχίνες (οι κύριες βιοδραστικές ενώσεις στο πράσινο τσάι) μπορούν να βελτιώσουν την νευρική ανθεκτικότητα και να μειώσουν τους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Δεδομένα από πληθυσμούς στην Ιαπωνία και την Κίνα, όπου το πράσινο τσάι καταναλώνεται ευρέως, επιδεικνύουν σταθερά βραδύτερη γνωστική εξασθένηση μεταξύ των τακτικών καταναλωτών σε σύγκριση με τους μη καταναλωτές.

Το πράσινο τσάι περιέχει βιοδραστικές ενώσεις που δρουν σε πολλαπλές οδούς που εμπλέκονται στην άνοια.

  • Γαλλική επιγαλλοκατεχίνη (EGCG): Ισχυρό αντιοξειδωτικό που μειώνει το οξειδωτικό στρες, έναν από τους κύριους παράγοντες νευρωνικής βλάβης.
  • Αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις: Το πράσινο τσάι μειώνει τη νευροφλεγμονή, ένα βασικό χαρακτηριστικό της εξέλιξης της άνοιας.
  • Αναστολή βήτα–αμυλοειδούς: Η EGCG μπορεί να μειώσει τη συσσώρευση πλακών βήτα–αμυλοειδούς, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές της νόσου Αλτσχάιμερ.
  • Βελτιωμένη ροή αίματος στον εγκέφαλο: Το πράσινο τσάι ενισχύει την αγγειακή λειτουργία, υποστηρίζοντας την καλύτερη παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στον εγκέφαλο.
  • Υποστήριξη νευρογένεσης: Ορισμένες μελέτες σε ζώα υποδεικνύουν ότι οι πολυφαινόλες του πράσινου τσαγιού προάγουν τον σχηματισμό νέων νευρώνων στον ιππόκαμπο, μία περιοχή κρίσιμη για τη μνήμη.

Το πράσινο τσάι είναι ένα από τα δημοφιλέστερα ροφήματα στον κόσμο και αυξανόμενα στοιχεία υποστηρίζουν τον ρόλο στην προστασία του εγκεφάλου και την μείωση του κινδύνου άνοιας. Αν και δεν αποτελεί θεραπεία, οι αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και νευροπροστατευτικές του ιδιότητες το καθιστούν μία υπερπολύτιμη προσθήκη σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής για τον εγκέφαλο.

Η κατανάλωση 2 – 4 φλιτζανιών ημερησίως μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη, ειδικά όταν συνδυάζεται με άσκηση, ισορροπημένη διατροφή και καρδιαγγειακή φροντίδα.

