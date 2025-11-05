Αυτό είναι το φυσικό ρόφημα με 3 υλικά που ανακουφίζει άμεσα τον πονόλαιμο

Αν είστε άρρωστοι αυτές τις μέρες, σίγουρα δεν είστε μόνοι, αφού το φθινόπωρο είναι η «εποχή των ιώσεων». Αν μένετε στο σπίτι προσπαθώντας να ξεκουραστείτε όσο το δυνατόν περισσότερο, πιθανόν να δοκιμάζετε κάθε «σπιτική θεραπεία» για να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματα που σας ταλαιπωρούν, όπως τον πονόλαιμο.

Το ρόφημα για τον πονόλαιμο που έγινε viral στο Tik Tok

Mία γυναίκα μοιράστηκε ένα ρόφημα που καταπραΰνει άμεσα τον λαιμό και ταυτόχρονα προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Unsplash

Η TikToker @thewellnessspot αποκάλυψε ότι χρειάζεστε μόλις τρία υλικά για να φτιάξετε το ρόφημα και να νιώσετε καλύτερα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στο βίντεό της έγραψε: «Κάποιος άλλος νιώθει άρρωστος αυτή τη στιγμή; Το τσάι με τζίντζερ έχει πολλαπλά οφέλη, από ανακούφιση πόνου και ναυτίας μέχρι αντιφλεγμονώδη δράση και βοήθεια σε πρωινή ναυτία! Το καλύτερο; Χρειάζεται μόνο 20 λεπτά για να το φτιάξετε».

Για το ρόφημα χρειάζεστε: φρέσκο τζίντζερ, λεμόνι και μέλι, καθώς και νερό. Αρχικά, πλύνετε και ξεφλουδίστε το τζίντζερ και κόψτε το σε λεπτές φέτες. Στη συνέχεια, βάλτε τις φέτες σε μια κατσαρόλα με βραστό νερό για 10-20 λεπτά.

Κόψτε το λεμόνι και ετοιμάστε το μέλι για να το προσθέσετε στο φλιτζάνι σας. Αφού βράσει το τζίντζερ, σουρώστε το σε ένα ποτήρι, προσθέστε μέλι και λεμόνι κατά προτίμηση και διακοσμήστε με φέτες λεμονιού για έξτρα βιταμίνη C.

Σύμφωνα με το Healthline, το τζίντζερ έχει αντιφλεγμονώδεις και αντικαταθλιπτικές ιδιότητες, βοηθά στην πέψη, μειώνει τη ναυτία, υποστηρίζει την αντιμετώπιση της αρθρίτιδας και ανακουφίζει από συμπτώματα περιόδου.

Τα λεμόνια περιέχουν μεγάλη ποσότητα βιταμίνης C, φυτικών ινών και φυτοχημικών ενώ προσφέρουν γεύση και άρωμα που ισορροπούν την έντονη γεύση του τζίντζερ. Το μέλι, εκτός από γλυκαντικό, είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικά, διαθέτει αντιβακτηριακές ιδιότητες και επηρεάζει ευνοϊκά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σε σύγκριση με την κοινή ζάχαρη.

Αυτό το τσάι τριών υλικών αποτελεί μια φυσική, νόστιμη και θρεπτική επιλογή για να ανακουφιστείτε όταν νιώθετε άρρωστοι.

