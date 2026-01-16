Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Τέσσερις ημέρες ψύχους έρχονται στην Ελλάδα από την Ουκρανία, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος τόνισε ότι το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει από αύριο, με πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ψυχρής εισβολής θα είναι η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, της τάξης των 10 βαθμών, οι θυελλώδεις βοριάδες 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο από το Σάββατο, και χιονοπτώσεις, μέτριας έντασης, σε ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της ανατολικής Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 3-11°C στα πεδινά, με βροχή η χιονόνερο να σημειώνονται στα χαμηλά υψόμετρα και λίγα χιόνια άνω των 500 μέτρων.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας με πτώση της θερμοκρασία , βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Στην καρδιά του χειμώνα μια τέτοια καιρική εξέλιξη κάθε άλλο παρά αφύσικη δεν είναι.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής η οποία μας έρχεται απο την περιοχή της Ουκρανίας είναι:

Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο θα είναι της τάξης των 10 βαθμών.

Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο από το Σάββατο μέχρι την Τρίτη και ανατολικοί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Ιόνιο με την ίδια ένταση.

Τα χιόνια τα οποία γενικά δεν θα είναι πολλά, θα απασχολήσουν τα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερέας ,της Εύβοιας, της Α-ΒΑ Πελοπόννησο, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικά θα φτάσουν μέχρι τα 500μέτρα στις κεντροβόρειες περιοχές.

Αττική : Η θερμοκρασια θα κυμανθεί από 3 -11 °C στα πεδινά. Οι βοριάδες Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού.Βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά.Λίγα χιόνια μέχρι τα 500 μέτρα.Χωρίς προβλήματα χιονοστρώσεων.

Διαβάστε επίσης