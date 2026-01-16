Αρναούτογλου: Με διαδοχικές κακοκαιρίες και «χιονοεκπλήξεις» η εβδομάδα που έρχεται

Η πρόγνωση του καιρού, από τον Σάκη Αρναούτογλου, μέχρι τις 25 Ιανουαρίου.

Αρναούτογλου: Με διαδοχικές κακοκαιρίες και «χιονοεκπλήξεις» η εβδομάδα που έρχεται
Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως αλλάζει σταδιακά και πάλι ο καιρός.

Η Παρασκευή θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές, όμως τη νύχτα στη Θράκη και στα νότια της χώρας, θα πυκνώσουν οι νεφώσεις. Στα Επτάνησα θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Το ψιλόβροχο στη Θράκη θα φέρει στη συνέχεια και λίγες χιονοπτώσεις αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι και τους 17 βαθμούς, ωστόσο, στη Θράκη, θα υπάρξει μια μεγάλη πτώση του υδραργύρου.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου θα σημειωθούν βροχές, σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στέρεας, όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυτάς τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Το βράδυ του Σαββάτου θα είναι βροχερό στην Κρήτη.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, λίγα τοπικά φαινόμενα θα έχουμε στην ανατολική Στερεά, Σποράδες και ανατολική Πελοπόννησο.

Την Τρίτη ένα βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει τη χώρα. Αυτό το βαρομετρικό θα φέρει αργά το βράδυ, χιόνια, ακόμα και σε περιοχές με υψόμετρο από τα 400 μέτρα.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση. Την Κυριακή θα έχουμε μονοψήφιες τιμές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ τη Δευτέρα, η θερμοκρασία θα πέσει ακόμα περισσότερο. Την Τρίτη, το κρύο θα είναι τσουχτερό, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά της χώρας.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από 21 με 25 του μήνα, θα μπούμε σε μια δάση διαδοχικών κακοκαιριών. Θα σημειωθούν πολλές και έντονες βροχές, ενώ υπάρχουν οι πιθανότητες ακόμα και για «χιονοεκπλήξεις».

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

