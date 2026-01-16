Καιρός: Έρχεται νέα χειμερινή μεταβολή - Ο ρόλος του Σιβηρικού αντικυκλώνα για τη συνέχεια

Ο Σιβηρικός αντικυκλώνας είναι ένα ισχυρό βαρομετρικό υψηλό που αναπτύσσεται πάνω από τη Σιβηρία και σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη, αναμένεται να είναι κρίσιμος ρυθμιστής για το χειμώνα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, το σύστημα αυτό, την τρέχουσα περίοδο επεκτείνεται προς τα δυτικά–νοτιοδυτικά, επηρεάζοντας άμεσα τη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη χώρα μας.

Αυτή η επέκταση αποτελεί τον βασικό λόγο για την επικράτηση πολύ ψυχρών αερίων μαζών από τα βορειοανατολικά, οι οποίες κινούνται μέσω της Μαύρης Θάλασσας και της Τουρκίας προς τα Βαλκάνια, διαμορφώνοντας σταδιακά χειμερινό σκηνικό.

Έτσι, από σήμερα στα βορειοανατολικά θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία και θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στη βόρεια Θράκη σε πεδινά τμήματα, το Σάββατο εισερχόμαστε σε χειμερινές συνθήκες, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η επίδραση των ψυχρών αερίων μαζών είναι σαφώς ασθενέστερη στη δυτική Ελλάδα, ενώ τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως από την Πίνδο και ανατολικότερα.

Από την Κυριακή, οι βορειοανατολικοί άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω την αίσθηση του ψύχους και θα οδηγήσει σε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν ήδη από το Σάββατο σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής και Βόρειας Στερεάς, της Εύβοιας, της Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης.

Την Κυριακή, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Θεσσαλία και τη Βόρεια Στερεά, με τα υψόμετρα χιονόπτωσης να υποχωρούν περίπου στα 300 μέτρα και άνω. Χιονοπτώσεις θα δεχτούν επίσης οι Σποράδες, τμήματα του Βορείου Αιγαίου, καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο, σε νησιά όπως η Χίος, ενώ τα φαινόμενα θα επιμείνουν στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης.

Από τη Δευτέρα και μετά, διαμορφώνονται ευνοϊκότερες συνθήκες για χιονοπτώσεις σε ακόμη χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα, ιδιαίτερα από το βράδυ της Τρίτης, λόγω της δημιουργίας βαρομετρικού χαμηλού στην Κεντρική Μεσόγειο, το οποίο θα συνδυαστεί με τις ήδη εγκατεστημένες ψυχρές αέριες μάζες αλλά αυτό θα το δούμε στη συνέχεια αν και εφόσον συμβεί.

Στην Αττική, η επιρροή αυτού του ψυχρού μηχανισμού φέρνει χιονοπτώσεις στα ορεινά από το Σάββατο, με περαιτέρω υποχώρηση των υψομέτρων την Κυριακή. Θα επηρεαστούν ημιορεινές περιοχές γύρω από την Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα, ενώ δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις προς το βράδυ της Κυριακής ακόμη και κοντά στα 300–400 μέτρα, με μεγαλύτερες πιθανότητες τη Δευτέρα.

Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί το Σάββατο κοντά στους 10°C, ενώ την Κυριακή-Δευτέρα θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται γύρω στους 8°C.