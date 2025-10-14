Τα «Θηρία» του Αιγαίου: Τα τεράστια Freak Waves που φτάνουν τα 15 μέτρα στην Ελλάδα

Αν και συνήθως συνδέουμε τα τεράστια κύματα με τους ωκεανούς, όπως ο Ατλαντικός ή ο Ειρηνικός, η Ελλάδα δεν μένει ανεπηρέαστη από το φαινόμενο των freak waves ή αλλιώς «θηρίων της θάλασσας».

Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι στο Αιγαίο σχηματίζονται κύματα ύψους που φτάνουν έως και τα 15 μέτρα, γεγονός που αναδεικνύει τη δύναμη και την απρόβλεπτη φύση της θάλασσας μας.

Τι είναι τα freak waves και πώς διαφέρουν από τα τσουνάμι;

Τα freak waves είναι ξαφνικά, πολύ μεγάλα κύματα που δεν πρέπει να συγχέονται με τα τσουνάμι, τα οποία προκαλούνται συνήθως από γεωλογικά φαινόμενα όπως σεισμοί ή ηφαιστειακές εκρήξεις.

Αντίθετα, τα «θαλάσσια τέρατα» δημιουργούνται κυρίως από έντονες καιρικές συνθήκες, όπως μια ισχυρή μετεωρολογική βόμβα, που μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνους κυματισμούς.

Η συνεργασία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με το τμήμα Ναυπηγικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχει επιτρέψει την ακριβέστερη πρόβλεψη των κυματισμών στις ελληνικές θάλασσες.

Με την έγκαιρη έκδοση απαγορευτικών απόπλου σε περίπτωση επικίνδυνων συνθηκών, προστατεύονται πλοία και πληρώματα από τα απρόβλεπτα κύματα.

Καταγραφές και ιστορικά ρεκόρ στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο έχουν καταγραφεί κύματα ύψους8, 10 και 12 μέτρων, με το πιο εντυπωσιακό να σημειώνεται στα στενά ανάμεσα στην Κάρπαθο και τη Ρόδο, όπου το ύψος ενός freak wave έφτασε τα 15 μέτρα.

Σύμφωνα με τον επιστημονικό οργανισμό «Ποσειδών», τον Ιανουάριο του 2004 καταγράφηκε κύμα ύψους 12-13 μέτρων, ενώ κατά την κακοκαιρία «Ζορμπάς» οι κυματισμοί στα στενά μεταξύ Κρήτης και Κυθήρων έφτασαν τα 11 μέτρα.

Το φαινόμενο των freak waves υπογραμμίζει τη συνεχή πρόκληση που αποτελεί η θάλασσα για την ανθρώπινη δραστηριότητα, ακόμα και σε περιοχές όπως το Αιγαίο, που θεωρούνται σχετικά προστατευμένες.

Η συνεχής παρακολούθηση και πρόβλεψη των κυματισμών είναι κρίσιμη για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ετοιμότητα απέναντι σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η εξέλιξη των τεχνολογιών πρόγνωσης και η συνεργασία επιστημονικών φορέων αποτελούν το κλειδί για τη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με τα «θηρία της θάλασσας», επιβεβαιώνοντας ότι η θάλασσα παραμένει μια δύναμη που συνεχίζει να εκπλήσσει και να απαιτεί σεβασμό.