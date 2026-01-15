Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

Ο ρόλος του Ατλαντικού και πώς θα επηρεαστεί η χώρα μας

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η προσοχή των επόμενων ημερών παραμένει στραμμένη στην άφιξη του μεσογειακού κυκλώνα, ο οποίος αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένη κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, το πραγματικό προγνωστικό ζητούμενο δεν περιορίζεται στο άμεσο φαινόμενο, αλλά σε όσα ενδέχεται να ακολουθήσουν αμέσως μετά, σε καθαρά ημισφαιρικό επίπεδο. Εκεί μπαίνουν στο παιχνίδι οι βαθύτερες διεργασίες της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, με ένα σενάριο –ακόμη υπό επιβεβαίωση– ψυχρής ηπειρωτικής οπισθοδρόμησης προς την Ευρώπη.

Το πιο ισχυρό σήμα προέρχεται από τον δείκτη Αρκτικής Ταλάντωσης (AO), ο οποίος, σύμφωνα με τις προβολές, αναμένεται να υποχωρήσει απότομα σε τιμές κοντά στο -2 ή ακόμη και στο -3.

Μια τόσο αρνητική AO υποδηλώνει σημαντική αποδυνάμωση του πολικού στροβίλου, με αυξημένες πιέσεις στην Αρκτική και έντονη μείωση των ζωνικών ανέμων στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Σε αυτές τις συνθήκες, οι ψυχρές αέριες μάζες παύουν να εγκλωβίζονται στα υψηλά γεωγραφικά πλάτη και αποκτούν τη δυναμική να κινηθούν νοτιότερα.

2.jpg

Σε αυτό το πλαίσιο, ο λεγόμενος «σιβηρικός λοβός», ένα τεράστιο απόθεμα εξαιρετικά ψυχρού ηπειρωτικού αέρα, δεν συναντά πλέον ουσιαστικά δομικά εμπόδια στην πιθανή προώθησή του προς την Ευρώπη. Σε αντίθεση όμως με πιο κλασικά χειμερινά μοτίβα, ο δείκτης NAO (Βορειοατλαντική Ταλάντωση) δεν αναμένεται να περάσει σε έντονα αρνητικές τιμές. Αυτό δεν αποτελεί αντίφαση, αλλά αντανακλά τη γεωγραφική θέση του κυρίαρχου αντικυκλώνα.

Αν το αντικυκλωνικό μπλοκάρισμα βρισκόταν πάνω από τη Γροιλανδία, θα μιλούσαμε για καθαρά αρνητική NAO και ισχυρό μπλοκάρισμα του Ατλαντικού. Οι τρέχουσες προσομοιώσεις, ωστόσο, δείχνουν υψηλές πιέσεις να εκτείνονται περισσότερο προς τη Σκανδιναβία και τη Ρωσία, σχηματίζοντας μια πραγματική ηπειρωτική αντικυκλωνική γέφυρα.

Σε μια τέτοια διάταξη, ο Ατλαντικός μπορεί να παραμένει ενεργός, με ουδέτερη ή ελαφρώς θετική NAO, χωρίς όμως να καταφέρνει να επιβάλει ισχυρή δυτική ροή.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η Παγκόσμια Γωνιακή Ορμή, η οποία προβλέπεται αρνητική. Αυτό μεταφράζεται σε μια συνολικά επιβραδυνόμενη ατμοσφαιρική κυκλοφορία, ανίκανη να στηρίξει ισχυρά και συνεχή δυτικά ρεύματα. Στην πράξη, ακόμη και με θετική NAO, το ατλαντικό jet stream παραμένει αδύναμο, αφήνοντας χώρο για ανωμαλίες και ασυνήθιστες μετακινήσεις αερίων μαζών.

Ακριβώς σε αυτό το περιβάλλον καθίσταται εφικτή η λεγόμενη οπισθοδρομική κίνηση. Ψυχρές ηπειρωτικές αέριες μάζες κινούνται κατά μήκος του νότιου άκρου του ευρωπαϊκού αντικυκλώνα, από ανατολικά προς δυτικά, με κατεύθυνση την καρδιά της ηπείρου.

Πρόκειται για έναν «σιωπηλό» μηχανισμό, όχι εντυπωσιακό σε πρώτη ανάγνωση, αλλά δυνητικά ιδιαίτερα αποτελεσματικό.

3.jpg

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η Ελλάδα

Για τη χώρα μας, όλα θα εξαρτηθούν από τις λεπτομέρειες. Αν η ηπειρωτική ψυχρή μάζα καταφέρει να κινηθεί αρκετά νοτιοδυτικά και συνδυαστεί με χαμηλές πιέσεις στη Μεσόγειο μετά το πέρασμα του κυκλώνα, τότε ανοίγει παράθυρο για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανές χειμερινές συνθήκες, ακόμη και με χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Σε πιο ευνοϊκή τροχιά, δεν μπορεί να αποκλειστεί η επίδραση και σε χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Αντίθετα, μια ελαφρώς ανατολικότερη ή βορειότερη πορεία θα περιορίσει τα φαινόμενα σε ψυχρό και ξηρό καιρό, με θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά αλλά χωρίς έντονα φαινόμενα. Η αλληλεπίδραση με τη θάλασσα, το ακριβές timing και η θέση των βαρομετρικών χαμηλών θα κρίνουν τα πάντα.

Συμπερασματικά, οι παγκόσμιοι δείκτες σκιαγραφούν μια ατμόσφαιρα που «φρενάρει» και ευνοεί τις ανατροπές.

Το δυναμικό υπάρχει και το υπόβαθρο είναι σαφώς ενδιαφέρον, όμως η μετάφραση αυτών των σημάτων σε τοπικό επίπεδο, και ειδικά για την Ελλάδα, παραμένει ανοιχτή υπόθεση.

Προς το παρόν, ψυχραιμία, συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση είναι η πιο ασφαλής στάση, μέχρι να φανεί αν αυτό το σενάριο θα μείνει στα προγνωστικά μοντέλα ή θα περάσει τελικά στην πραγματικότητα.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:35ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Εγκατέλειψαν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό οι 4 αστροναύτες - Η πρώτη «ιατρική εκκένωση»

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Υποχρεωτικά στις επιχειρήσεις από 2 Φεβρουαρίου - Πώς θα εκδίδονται

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων - Τα ονόματα

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πληρώνονται σήμερα οι τελευταίοι δικαιούχοι του 2025

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχεται νέο χρώμα - Πόσο συμφέρει σε σχέση με τα τωρινά

08:09ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Βανς μας μισεί»: Οι φόβοι της Ευρώπης για τη Γροιλανδία αυξάνονται λόγω της συμμετοχής του αντιπροέδρου των ΗΠΑ στις συνομιλίες

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Μαρούσι: Διανομέας έπεσε από το μηχανάκι του και τραυματίστηκε

08:06ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΑΣΥ: Εκδήλωση για το revenge porn - «Δεν είναι ντροπή, είναι έγκλημα»

08:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ανατροπή με τις πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

08:06ΚΟΣΜΟΣ

«Ή με εμάς ή με τους άλλους»: Το σκίτσο του Λευκού Οίκου για τη Γροιλανδία που άναψε φωτιές - «Είναι ζωτικής σημασίας για τον χρυσό μας θόλο»

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Dongfeng σχεδιάζει τοπική παραγωγή στην Τουρκία

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Οι καθημερινές πληρωμές γίνονται ευκολότερες για όλους – Τι αλλάζει από σήμερα

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Κουβαλούσα το άψυχο σώμα της συζύγου μου για μιάμιση ώρα, η γειτονιά μας μυρίζει αίμα» - Ιστορίες φρίκης από τους διαδηλωτές

07:42LIFESTYLE

Survivor: «Άμα σε αρχίσω πλια, σκλια, κτάβια δεν θα καταλάβεις Χριστό» - Η απάντηση στον Gio Kay

07:33WHAT THE FACT

Εντοπίστηκε θανατηφόρος ιός στην αναπνοή των φαλαινών

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:21ΚΟΣΜΟΣ

Γατάκι σώθηκε από αγκαθωτό θάμνο και βρήκε το παντοτινό του σπίτι

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

07:42LIFESTYLE

Survivor: «Άμα σε αρχίσω πλια, σκλια, κτάβια δεν θα καταλάβεις Χριστό» - Η απάντηση στον Gio Kay

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική Belharra «Κίμων» πιάνει λιμάνι: Η πιο σύγχρονη φρεγάτα του κόσμου - Το απόλυτο gamechanger

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

06:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παλαιό Φάληρο: Γνωστός επιχειρηματίας ο άνδρας που συνελήφθη με 2 όπλα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον Βόρειο Ατλαντικό: Στη Σκωτία το ρωσικό τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

06:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Στου Ζωγράφου αναζητούν τα ίχνη της - Συνομιλούσε με άγνωστο από εφαρμογή γνωριμιών

08:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ανατροπή με τις πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τέλος χρόνου» για το επίδομα παιδιού - Πότε κλείνει η πλατφόρμα των αιτήσεων

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή με τους σκληρούς των μπλόκων - Πότε θα δουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη; Τι όρους θέτει ο πρωθυπουργός

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις σε επιδόματα ασθενείας και έξοδα κηδείας - Τα νέα ποσά του e-ΕΦΚΑ

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Κουβαλούσα το άψυχο σώμα της συζύγου μου για μιάμιση ώρα, η γειτονιά μας μυρίζει αίμα» - Ιστορίες φρίκης από τους διαδηλωτές

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αποκαλύψεις για την σερβιτόρα με το κράνος - Είχε καταγγείλει τους ιδιοκτήτες για τις συνθήκες εργασίας

09:48LIFESTYLE

Λευτέρης Πετρούνιας: Πήγε με τα παιδιά του στο τσίρκο, κατέληξε πάνω στη σκηνή και αποθεώθηκε

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Με προβλήματα αλλά αποφασιστικότητα για το διπλό στη Γερμανία

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έντονη κακοκαιρία και πυκνές χιονοπτώσεις την επόμενη εβδομάδα με επίκεντρο Βαλκάνια και Ελλάδα

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» - Ιστορικό ορόσημο για την εθνική άμυνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ