Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έντονη κακοκαιρία και πυκνές χιονοπτώσεις την επόμενη εβδομάδα

Έντονη κακοκαιρία και πυκνές χιονοπτώσεις διαφαίνονται την επόμενη εβδομάδα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με επίκεντρο τα Βαλκάνια και την Ελλάδα, σύμφωνα με Ιταλούς μετεωρολόγους που επεξεργάζονται τα στοιχεία για τον καιρό των επομένων ημερών.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena που επικαλείται ιταλική ιστοσελίδα, MeteoWeb:

Οι τελευταίες ενημερώσεις των προγνωστικών μοντέλων μαθηματικής ανάλυσης καιρού, σύμφωνα και με τους ίδιους, υπογραμμίζουν το ενδεχόμενο να επικρατήσουν έντονα καιρικά φαινόμενα στα Βαλκάνια και την Ελλάδα από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, με τάση την επόμενη εβδομάδα ένα ισχυρό βαρομετρικό σύστημα να προκαλέσει πυκνές χιονοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επηρεάζοντας έως έναν βαθμό και την Ιταλία.

Αυτή η έντονη κακοκαιρία που θα προκληθεί από τον σχηματισμό ενός οργανωμένου μετώπου ατλαντικής προέλευσης, που θα σχηματιστεί μεταξύ Ισπανίας, Αλγερίας και Ιταλίας, ήδη από την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου θα προκαλέσει έντονες χιονοπτώσεις στις Δυτικές Άλπεις κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μην αποκλείοντας την πιθανότητα οι Ιταλοί μετεωρολόγοι το ύψος του χιονιού να φτάσει ακόμα και σε επίπεδα ρεκόρ για τα δεδομένα της εποχής, ειδικά μεταξύ της κοιλάδας της Αόστα και του Πιεμόντε.

Ωστόσο, αυτό που παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή είναι το σενάριο του σχηματισμού ενός ισχυρού βαρομετρικού συστήματος από την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, το οποίο αρχικά θα επηρεάσει την Νότια Ιταλία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τάση όμως στην πορεία να καταλήξει μέχρι τα Βαλκάνια και την Ελλάδα, προκαλώντας πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα, λόγω της παράλληλης εισόδου των ψυχρών αέριων μαζών από την Βορειοανατολική Ευρώπη προς την λεκάνη της Μεσογείου.

Όπως καταλήγουν στις προβλέψεις τους οι Ιταλοί μετεωρολόγοι, αν αυτό σενάριο επαληθευτεί, τότε η σύγκρουση των θερμών και υγρών αέριων μαζών που θα προέρχονται από τον Ατλαντικό Ωκεανό, με τις ψυχρές αέριες μάζες από την Βορειοανατολική Ευρώπη, θα γίνει η αιτία ώστε να σημειωθούν ισχυρές βροχές στα πεδινά και πυκνές χιονοπτώσεις στα ημιορεινά και ορεινά των Βαλκανίων και της Ελλάδας από τις 20 Ιανουαρίου, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμερινό σκηνικό στην Ανατολική Μεσόγειο.





Διαβάστε επίσης