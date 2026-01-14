Καιρός: Θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα ο ερχόμενος Φεβρουάριος - Η πρόγνωση meteo

Τα προγνωστικά στοιχεία για τη μέση θερμοκρασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη τον Φεβρουάριο

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Φεβρουάριος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το 77% των διαθέσιμων σεναρίων που παρουσιάζει το meteo η μέση θερμοκρασία Φεβρουαρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 20%, 27% και 30% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 14% και περίπου 9% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +1.16°C.

kairos.jpg

meteo.gr

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο επόμενος χάρτης του meteo.gr απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Φεβρουαρίου με βάση την μέση τιμή των 400 σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις τιμές να κυμαίνονται από +0.5°C στην νοτιοδυτική έως +1.5°C στην βορειοανατολική Ευρώπη.

xartis-kairos.jpg

meteo.gr

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), JMA (Ιαπωνία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

