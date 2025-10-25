Αγαθονήσι: Νέα τουρκική πρόκληση - Σκάφος της ακτοφυλάκης καταδιώκει ελληνικό αλιευτικό

Νέο «θερμό» επεισόδιο στο ανατολικό Αιγαίο, με τις επίσημες τουρκικές αρχές να απειλούν και να εκδιώκουν ελληνικό αλιευτικό!

Το συμβάν σημειώθηκε περί τις 14:15 στα 2 ναυτικά μίλια ανατολικά του Αγαθονησίου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, κατά τη διάρκεια αλιείας ελληνικού σκάφους, τουρκική ακταιωρός με σήμανση “Νο 74, SAHIL GÜVENLİK” εισήλθε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς σε πολύ μικρή απόσταση από το αλιευτικό, προκαλώντας ισχυρό κυματισμό με κίνδυνο ζημιών και ανατροπής.

Σύμφωνα με το πλήρωμα, το επεισόδιο συνέβη ενώ τουρκικό αλιευτικό πραγματοποιούσε παράνομη αλιεία στην ίδια περιοχή, χωρίς φυσικά να παρεμβαίνει η τουρκική ακταιωρός.

Μάλιστα σε κοντινό σημείο εμφανίστηκε και βάρκα που μετέφερε παράνομους μετανάστες, με κατεύθυνση τα ελληνικά νησιά, με την οποία φυσικά και δεν ασχολήθηκε η τουρκική ακταιωρός.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Διαβάστε επίσης