Χανιά: Άνδρας έδειχνε την καραμπίνα στον αδερφό του και τον τραυμάτισε κατά λάθος στο χέρι
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή του
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (2/1) στα Χανιά, όταν ένας 36χρονος τραυμάτισε κατά λάθος τον αδερφό του με καραμπίνα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, 36χρονος φέρεται πως έδειχνε την καραμπίνα που μόλις είχε καθαρίσει στον 38χρονο αδερφό του.
Ωστόσο, μέσα στο όπλο υπήρχαν δύο φυσίγγια και μετά από έναν λάθος χειρισμός η καραμπίνα εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 38χρονος.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε πως έχει τραυματιστεί στο χέρι και το πόδι, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή του.
Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 36χρονου.
