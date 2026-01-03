Οι έξι πόλεις που οι αρχαιολόγοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να εντοπίσουν

Υπάρχουν αρχαίες πόλεις που γνωρίζουμε μόνο από παλαιά κείμενα και επιγραφές, αλλά παραμένουν μέχρι σήμερα άγνωστο πού ακριβώς βρίσκονται, προκαλώντας μυστήριο.

Newsbomb

Οι έξι πόλεις που οι αρχαιολόγοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να εντοπίσουν
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με άρθρο του Live Science, υπάρχουν αρκετές αρχαίες πόλεις που ποτέ δεν βρέθηκαν από τους αρχαιολόγους. Η ύπαρξή τους επιβεβαιώνεται μέσα από αρχαία κείμενα που τις περιγράφουν, όμως η τοποθεσία τους έχει χαθεί μέσα στον χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Στα ραντάρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Μουζακίτης – Θέλει Γιαζίτζι η Μπεσίκτας

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια - Πού είναι δεμένα τα πλοία

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο - Η ανάρτηση Τραμπ

11:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές, Euroleague: Επίσημο! Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε τον Κρις Σίλβα

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Προκλήσεις και αποφάσεις για τη μοναρχία φέρνει το 2026

10:59WHAT THE FACT

Γνωρίστε τους ανθρώπους που προσπάθησαν να «ζήσουν για πάντα» – Τα... θεότρελα τεχνάσματα που έκαναν

10:52ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Εκτός έδρας αποστολές για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (03/01)

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο – Η στιγμή που αμερικανικά αεροσκάφη χτυπούν το Καράκας

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο πιο τρομακτικός δρόμος της Κίνας: Ο «Δρόμος-Λεπίδα» πάνω σε στενή ορεινή κορυφογραμμή

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Οι έξι πόλεις που οι αρχαιολόγοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να εντοπίσουν

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άνδρας έδειχνε την καραμπίνα στον αδερφό του και τον τραυμάτισε κατά λάθος στο χέρι

10:33ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλώματα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να τα αντικαταστήσουν από τις 19 Ιανουαρίου 2026

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Έξι αιφνίδιοι θάνατοι στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο

10:15ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG ǀ Στις φλόγες η Βενεζουέλα, διαδοχικές εκρήξεις στο Καράκας – Τραμπ: «Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τη γυναίκα του»

10:10ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Κατέβαλε τη ρήτρα η Φενέρμπαχτσε για Σίλβα – Υπέγραψε κι ανακοινώνεται ο Γκαμπονέζος

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Η ταλαιπωρία του κόσμου αδικεί την προσπάθεια των αγροτών»

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη φωτιά σε υπό κατασκευή κτήριο στο Ντένβερ – Επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ραφήνα: Νεκρό άτομο από πυρκαγιά σε μονοκατοικία

09:42ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Φωτιά» οι Ντόντσιτς – ΛεΜπρον στη νίκη των Λέικερς | Αποτελέσματα και βαθμολογίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:28ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο - Η ανάρτηση Τραμπ

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιανουάριος - Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: «Πλημμύρισαν» τα νοσοκομεία της Λάρισας από περιστατικά μέθης

10:33ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλώματα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να τα αντικαταστήσουν από τις 19 Ιανουαρίου 2026

10:15ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG ǀ Στις φλόγες η Βενεζουέλα, διαδοχικές εκρήξεις στο Καράκας – Τραμπ: «Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τη γυναίκα του»

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

08:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά κύματα ψύχους - Πώς θα κάνουμε Θεοφάνεια

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Το 2025 ήταν η «Χρονιά του Χταποδιού», λόγω ενός ασυνήθιστου ρεκόρ

07:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Σαρωτικές αλλαγές σε διαθήκες, χρέη, συζύγους και συντρόφους – Αναλυτικά Παραδείγματα

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ο ήρωας πατέρας που έσωσε την κόρη του και άλλους 10 νεαρούς - «Με πήρε τηλέφωνο το παιδί μου και έτρεξα»

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Έφεσος: Απρόσμενη ανακάλυψη από τους αρχαιολόγους

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Τα αίτια της τραγωδίας, τι δείχνουν τα στοιχεία κι οι έρευνες 

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο – Η στιγμή που αμερικανικά αεροσκάφη χτυπούν το Καράκας

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Η αιθαλομίχλη «πνίγει» το Ναύπλιο: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για τη χρόνια ρύπανση που προκαλούν βιομηχανικές μονάδες

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: «Τα σκουπίδια στην Αυλίζα παραμένουν λόγω φόβου μετά την επίθεση», λέει στο Newsbomb ο τραυματίας εργαζόμενος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ