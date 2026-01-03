Έξι αιφνίδιοι θάνατοι στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο

Έξι διαφορετικά περιστατικά αιφνίδιων θανάτων σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, με πέντε άνδρες και μία γυναίκα να χάνουν τη ζωή τους σε Ηράκλειο, Χανιά και Λασίθι. Σύμφωνα με το cretalive, όλα τα περιστατικά χαρακτηρίστηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. ως αιφνίδια.

Στην Ελούντα Λασιθίου, ένας 61χρονος Ολλανδός βρέθηκε νεκρός μέσα στο τροχόσπιτο όπου διέμενε. Τον άτυχο άνδρα εντόπισε ο ίδιος ο αδελφός του, το βράδυ της Παρασκευής.

Στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, ένας 47χρονος άνδρας κατέληξε στο σπίτι του, με τον αδελφό του να εντοπίζει το άψυχο σώμα του το πρωί της Παρασκευής. Στο Ηράκλειο, ένας 78χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από συγγενικά του πρόσωπα.

Στα Χανιά, ένας 61χρονος άνδρας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στον Αποκόρωνα Χανίων, μια 75χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, ένας 51χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, με το σώμα του να εντοπίζεται από υπάλληλο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Σύμφωνα με τις αρχές, τα περιστατικά δεν φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για κάθε περίπτωση.