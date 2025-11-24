Ο Απόστολος Γκλέτσος αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για τη Σοφία Μουτίδου
Δεν ήθελε να κάνει κανένα σχόλιο για την αντιπαράθεση που είχε με την ηθοποιό
Κάθε αναφορά στη πολυσυζητημένη τηλεοπτική «διαμάχη» του με τη Σοφία Μουτίδου, με αποτέλεσμα να φύγει από το πάνελ απέφυγε ο Απόστολος Γκλέτσος όταν εντοπίστηκε από τις κάμερες στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την πτήση του. Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», ο ηθοποιός αρχικά περιορίστηκε σε μια σύντομη αναφορά στα επαγγελματικά του, τονίζοντας ότι τα γυρίσματα για τη «Γη της Ελιάς» συνεχίζονται κανονικά: «Πέμπτη χρονιά, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ όλα καλά».
Ωστόσο, η συζήτηση άλλαξε κλίμα όταν η ρεπόρτερ τον ρώτησε για την ένταση που είχε προκύψει στον αέρα της εκπομπής Real View με τη Σοφία Μουτίδου. Ο Γκλέτσος αντέδρασε άμεσα και αρνήθηκε κατηγορηματικά να επαναφέρει το θέμα: «Έρχεσαι τώρα, πρωί πρωί, να με ρωτήσεις γι’ αυτό; Αν είναι δυνατόν», είπε αρχικά.
Με ένα κοφτό «Τίποτα. Καλή σου μέρα» και ένα ευγενικό χαμόγελο, ο ηθοποιός έκλεισε τη συζήτηση και κατευθύνθηκε προς την πύλη επιβίβασης, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμεί να συζητά περαιτέρω για το περιστατικό.