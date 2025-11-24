Ο Απόστολος Γκλέτσος αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για τη Σοφία Μουτίδου

Κάθε αναφορά στη πολυσυζητημένη τηλεοπτική «διαμάχη» του με τη Σοφία Μουτίδου, με αποτέλεσμα να φύγει από το πάνελ απέφυγε ο Απόστολος Γκλέτσος όταν εντοπίστηκε από τις κάμερες στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την πτήση του. Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», ο ηθοποιός αρχικά περιορίστηκε σε μια σύντομη αναφορά στα επαγγελματικά του, τονίζοντας ότι τα γυρίσματα για τη «Γη της Ελιάς» συνεχίζονται κανονικά: «Πέμπτη χρονιά, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ όλα καλά».

Ωστόσο, η συζήτηση άλλαξε κλίμα όταν η ρεπόρτερ τον ρώτησε για την ένταση που είχε προκύψει στον αέρα της εκπομπής Real View με τη Σοφία Μουτίδου. Ο Γκλέτσος αντέδρασε άμεσα και αρνήθηκε κατηγορηματικά να επαναφέρει το θέμα: «Έρχεσαι τώρα, πρωί πρωί, να με ρωτήσεις γι’ αυτό; Αν είναι δυνατόν», είπε αρχικά.

Με ένα κοφτό «Τίποτα. Καλή σου μέρα» και ένα ευγενικό χαμόγελο, ο ηθοποιός έκλεισε τη συζήτηση και κατευθύνθηκε προς την πύλη επιβίβασης, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμεί να συζητά περαιτέρω για το περιστατικό.

