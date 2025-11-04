Αρπάχτηκαν στον «αέρα» Μουτίδου - Γκλέτσος: «Είσαι ψεύτης» - «Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις»

Τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» κλήθηκε να σχολιάσει ο Απόστολος Γκλέτσος καλεσμένος στην εκπομπή «Real View» με την Ελίνα Παπίλα, τη Σοφία Μουτίδου, την Έλενα Χριστοπούλου και την Δάφνη Καραβοκύρη.

Ο ηθοποιός διαφώνησε με τον συνάδελφό του εξηγώντας τους λόγους, με τη Σοφία Μουτίδου να του απαντά. Στη στιχομυθία που ακολούθησε οι τόνοι ανέβηκαν, με τον Απόστολο Γκλέτσο να βγάζει το μικρόφωνο και να αποχωρεί εκνευρισμένος από το πλατό.

Δείτε αναλυτικά τον διάλογο Γκλέτσου - Μουτίδου

Α.Γ: «Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι! Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο επειδή βγαίνουν δεκάδες στις τηλεοράσεις και δίνουν συνεντεύξεις. Οι μπάτσοι; Πού γα…νε τα παιδιά τους και τα βγάζουν ταινίες; Με συγχωρείτε λέτε για το θέατρο, όχι δεν θα το δεχτώ να το λέτε αυτό για τους ηθοποιούς. Είμαστε καλλιτέχνες, έχουμε κοινωνικό πρόσημο και είμαστε με ψυχές μικρού παιδιού»

Σ.Μ: «Τα παιδιά βιάζονται πιο εύκολα».

Α.Γ: «Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, είμαστε κύριοι και παιδιά με ψυχές… Βγήκαν για τους δημοσιογράφους; Για τους γιατρούς; Για τους δικηγόρους;»

Σ.Μ: «Είσαι ψεύτης».

Α.Γ: «Θα είχα δεχτεί εγώ σεξουαλική παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε; Σε παρακαλώ πολύ!»

Σ.Μ: «Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη! Είσαι τυχερός που δεν βρέθηκες σε τέτοιο περιβάλλον».

Α. Γ: «Πού λέω ψέματα; Αφού λέω ψέματα, δεν θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίσεις εσύ με τέτοιον τρόπο. Δεν λέω ψέματα, σας ευχαριστώ πολύ» είπε νευριασμένος ο Απόστολος Γκλέτσος και σηκώθηκε και έφυγε από το πλατό της εκπομπής.

