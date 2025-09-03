Μαφία της Κρήτης: Τι αναφέρει ο Απόστολος Γκλέτσος για τη σύνδεσή του με έναν από τους εμπλεκόμενους

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Μαφίας της Κρήτης, αφού σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, κάποιοι από τους κατηγορούμενες φάινεται να συνδέονται με γνωστά ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου.

Σε μία από τις συνομιλίες που είχε ένας από τους κατηγορούμενους της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη με μητέρα μιας φοιτήτριας- η οποία του είχε ζητήσει να μεσολαβήσει προκειμένου η κόρη της να πάρει πτυχίο χωρίς να δώσει εξετάσεις-, εκτός από τις γνωριμίες και τις επαφές που της έχει πει πως έχει με γνωστά πολιτικά πρόσωπα, της είχε αναφέρει ότι έχει φιλίες με πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Συγκεκριμένα με τον Στράτο Τζώρτζογλου που είναι φίλος και κουμπάρος του και με τον Απόστολο Γκλέτσο.

«Μου έχει έρθει κεραυνός, δε μπορώ να το πιστέψω, πέφτω από τα σύννεφα», δήλωσε ο Απόστολος Γκλέτσος στην εκπομπή Power Talk του ΣΚΑΙ.

Όπως αποκάλυψε, με τον 57χρονο κατηγορούμενο είχαν υπηρετήσει στους αλεξιπτωτιστές. «Τον ξέρω γιατί έχουμε υπηρετήσει μαζί στην πρώτη μοίρα αλεξιπτωτιστών και τον συνάντησα γιατί κάθε χρόνο πηγαίνουμε και κάνουμε μνημόσυνο γιατί είναι η μοίρα που έφυγε και πήγε στην Κύπρο και σκοτώθηκαν άνθρωποι. Από τη μοίρα που ήμασταν υπήρχαν και πολλοί κρητικοί και έτσι τον ξέρω σε αυτό το πλαίσιο. Ουσιαστικά τον γνώρισα στα χρόνια της νιότης και όποτε κατεβαίνω στην Κρήτη τον βλέπω».

Μάλιστα, αγνοούσε την εμπλοκή του 57χρονου στην πολύκροτη υπόθεση: «Από εσάς το μαθαίνω ότι φέρεται να εμπλέκεται σε αυτό το κύκλωμα. Τον γνωρίζω από τα 19 μου, τον βλέπω που και που. Εγώ ήξερα έναν καλό άνθρωπο, ήταν έξω καρδιά και μάλιστα ξέρω ότι είναι και καλός οικογενειάρχης. Κάναμε παρέα για κάποιες ώρες μέσα σε μια διάρκεια χρόνων από τα 20 μας μέχρι τα 60 μας. Στα 40 χρόνια, έχουμε βρεθεί 10 φορές», κατέληξε.

