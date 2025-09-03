Μαφία της Κρήτης: Ο αρχηγός «έστηνε» την έδρα για αποφυλάκιση διεφθαρμένου αξιωματικού ΕΛ.ΑΣ.

Ο 57χρονος επιχειρηματίας, που φέρεται ως αρχηγός κυκλώματος «μαφίας», διατηρούσε συχνή τηλεφωνική επικοινωνία με τον έγκλειστο στις φυλακές, καταδικασμένο πρώην αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. από τα Χανιά. Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο επιχειρηματίας, επικαλούμενος γνωριμίες με ανώτατους δικαστικούς, υποσχόταν ότι μπορούσε να εξασφαλίσει την ευνοϊκή σύνθεση του δικαστηρίου στο Εφετείο Κρήτης, ώστε η ποινή του 55χρονου να μειωθεί και να αποφυλακιστεί.

Το πρωί της Δευτέρας (01/09), λίγες ώρες πριν από τις προγραμματισμένες μεταγωγές των 30 συλληφθέντων του κυκλώματος, ο 55χρονος οδηγήθηκε εκτάκτως στον ανακριτή. Επισήμως, διακινήθηκε η εκδοχή ότι βρέθηκε μαχαίρι στο κελί του, όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πραγματικός λόγος ήταν η διερεύνηση της διασύνδεσης των δύο υποθέσεων.

Ο πρώην διοικητής του τμήματος τροχαίας ΒΟΑΚ είχε καταδικαστεί τον περασμένο Φεβρουάριο σε κάθειρξη 11 ετών χωρίς αναστολή και σε πρόστιμο 25.000 ευρώ, για εκβιάσεις κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή, δωροληψία και άσκηση βίας κατά συναδέλφων του. Η υπόθεση περιλάμβανε πιέσεις σε διαγωνισμούς για καντίνες σε πολυσύχναστες παραλίες, δωροληψίες για διαγραφή κλήσεων, αλλά και εκβίαση δικηγόρου που κινδύνεψε σοβαρά επαγγελματικά.

Όπως αποκαλύπτεται, ο 55χρονος συνομιλούσε τηλεφωνικά από τη φυλακή με τον 57χρονο επιχειρηματία από τον Σταυρό, ο οποίος παρουσιαζόταν ως «μεσολαβητής» με δυνατότητα παρέμβασης σε δύο ανώτερες δικαστικούς λειτουργούς, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πιο ήπια απόφαση στο Εφετείο.

Η πρώτη καταγεγραμμένη συνομιλία τους, μόλις ενάμιση μήνα μετά την καταδίκη, είναι αποκαλυπτική: ο επιχειρηματίας ενημέρωσε τον έγκλειστο ότι είχε μιλήσει με δύο δικαστικούς, εκ των οποίων η μία Πρόεδρος Εφετών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Πρόεδρος ζήτησε να ανατεθεί η έφεση σε συγκεκριμένο γνωστό δικηγόρο των Χανίων, ώστε με την κατάλληλη σύνθεση της έδρας να επιτευχθεί σημαντική μείωση της ποινής (κατά 4-5 έτη), οδηγώντας στην αποφυλάκισή του.

Ο 55χρονος απάντησε ότι έχει ήδη τον εν λόγω συνήγορο και έχει καταθέσει έφεση, αλλά εξέφρασε δυσαρέσκεια για την αδράνεια της δικαστικού, ζητώντας μάλιστα από τον επιχειρηματία να τη «διαμηνύσει» εκ μέρους του με απειλητικό τόνο. Εκείνος τον απέτρεψε, συμβουλεύοντάς τον να αποφύγει απειλές, καθώς η συγκυρία δεν τον ευνοεί, και δεσμεύτηκε να συναντήσει αυτοπροσώπως τη δικαστικό για να «τακτοποιήσει το θέμα».

57χρονος: -Εγώ σου λέω τώρα το εξής. Επειδή μίλησα με την συγκεκριμένη που ξέρουμε και η άλλη που είναι των Εφετών, η προεδρίνα μου ζήτησε μια χάρη και της την έφτιαξα. Ήθελε να πάει στην Αγία Τριάδα να δει πως βγαίνει το λάδι, το ξύδι και το μέλι. Τέλος πάντων. Και η άλλη ας πούμε μπορεί να γίνει, να κάνεις την έφεση.

Έγκλειστος αστυνομικός: -Να μου κανονίσει να πάω σε καλή έδρα να της πεις. Στα ίσια. Αυτό είναι.

57χρονος: –Ναι αυτό θα σου πω, να κάνεις μια έφεση

Έγκλειστος αστυνομικός: Την έκανα.

57χρονος:– Άλλα πρέπει να κάνεις με κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο.

Έγκλειστος αστυνομικός: -την έκανα , την έκανα

57χρονος: -Με το ….μου είπε να σου πω. Εσύ με ποιον την έκανες;

Έγκλειστος αστυνομικός: -Με τον…..(ίδιο όνομα)

57χρονος: -Τίποτα άλλο υπομονή.

Έγκλειστος αστυνομικός: –Ναι, ναι.

57χρονος:-: Εντάξει εκεί θα μείνεις. Έφεση λοιπόν γιατί αν σου κόψουνε, τέσσερα, πέντε, πόσα μπορεί να σου κόψουνε βγαίνεις κατευθείαν.

Έγκλειστος αστυνομικός: –Τον … έχω και θα βάλω και κανένα άλλο, θα δούμε τώρα.

57χρονος: -Ναι.

Έγκλειστος αστυνομικός: -Πες της να μου κανονίσει την έδρα και να τελειώνουμε. Να καθαρογράφει η απόφαση και να πάμε σε γρήγορο εφετείο.

57χρονος: –Ναι θα μιλήσω εγώ μαζί της γιατί μιλάω κάθε μέρα σχεδόν για πολλά και διάφορα.

Έγκλειστος αστυνομικός: Πάρτην και πες της να ασχοληθεί λίγο γιατί δεν έχει ασχοληθεί καθόλου μαζί μου αυτή. Χαιρετίσματα από μένα, έτσι θα της πεις.

57χρονος:- Αστην θα τηνε φτιάξω εγώ. Μην αγχώνεσαι.

Έγκλειστος αστυνομικός: -Όχι θα της πεις χαιρετίσματα από μένα

57χρονος:- Όχι δεν χρειάζεται αγριάδες τώρα μαλάκα

Έγκλειστος αστυνομικός: όχι αγριάδες, Θα της πεις χαιρετίσματα από μένα, ότι δεν έχεις ασχοληθεί με τον (όνομα αστυνομικού) και ασχολήσου.

57χρονος: –Ε ναι όντως δεν ασχολήθηκε

Έγκλειστος αστυνομικός: -Ναι ξέρω εγώ.

57χρονος: -Αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι τώρα της έφεση αυτή μου είπε να σου πω τα βήματα.

Έγκλειστος αστυνομικός: -Ναι ρε φίλε, αυτό σου λέω, πες να κανονίσει να με βάλει τακα τακα να καθαρογραφεί η απόφαση αφού είναι πάνω, να την καθαρογράψουνε, να με βάλει σε ένα δικαστήριο σύντομο. Αυτό. Στο εφετείο.

57χρονος: – Αυτό θα κάνει αλλά πρέπει να περάσουνε οι πρώτοι τρείς μήνες, δεν είπαμε;

Έγκλειστος αστυνομικός: -Περάσανε. Θέλει να κάνει 45 μέρες τίποτα παραπάνω μην σου λέει αρχιδιές. 45 μέρες τίποτα παραπάνω.

57χρονος: –Ωραία.

Έγκλειστος αστυνομικός: -Εντάξει τα΄χω ψάξει.

57χρονος: -Θα την δω λοιπόν εγώ από κοντά και θα της τα πω.

Έγκλειστος αστυνομικός: -Λοιπόν αυτό θα της πεις. Άντε σ΄αγαπω πολύ και πρόσεχε αδερφέ

57χρονος: –Έλα γεια.

Έγκλειστος αστυνομικός: – Γεια.

«Τη Μαρία την αγαπώ»

Την ίδια μέρα, ο 57χρονος επικοινωνεί εκ νέου με το πρώην διοικητή και τον ενημερώνει ότι στο μεσοδιάστημα κατάφερε να συναντήσει την εν λόγω δικαστική λειτουργό, η οποία αποκαλείται ως «Μαρία», σχετικά με την προσπάθεια αποφυλάκισής του.

Του λέει μάλιστα ότι η «Μαρία» τον συμβούλεψε να καταθέσει άμεσα αίτηση αναστολής της ποινής έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η άμεση αποφυλάκιση του υπό όρους, ενώ η ίδια φέρεται να τον διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί!

57χρονος: – Επήγα και βρήκα την άλλη

Έγκλειστος αστυνομικός: -Ναι.

57χρονος: – Και μου΄πε, πες του να κάνει αυτό που είπα, που σου πε ο γιος σου

Έγκλειστος αστυνομικός:- Δεν κατάλαβα τι πράμα

57χρονος: – Να κάνεις μια αναστολή, πως το λένε, το ξέχασα και ΄γω τώρα …αποφυλάκισης.

Έγκλειστος αστυνομικός: -Ναι ρε φίλε αλλά πρέπει να περάσει ένα διάστημα.

57χρονος: Όχι μπορείς να το κάνεις μου΄πε.

Έγκλειστος αστυνομικός: Ναι.

57χρονος: -Κατάλαβες. Να δηλώσεις ότι και καλά ο δικηγόρος σου ότι είσαι εδώ, να σου κάνουν περιορισμούς να μην μπορείς να φύγεις. Το΄να τ΄άλλο, μέχρι να γίνει η αναστολή. Το δικαστήριο της αναστολής.

Έγκλειστος αστυνομικός: – Ναι

57χρονος Της λέω και πως το βλέπεις, μου λέει το μόνο καλύτερο που έχει αυτή τι στιγμή είναι αυτό. Τίποτε άλλο.

Έγκλειστος αστυνομικός: Ναι μωρέ αυτό που σου΄πα να καθαρογραφεί τακα τακα να πάμε στο Εφετείο. Αυτό της το πες.

57χρονος: Εγώ μόλις εκλείσαμε το τηλέφωνο έφυγα, πήγα και τη βρήκα.

Έγκλειστος αστυνομικός: Το ξέρω ρε. Της το πες αυτό που σου΄πα , να κανονίσουν να..

57χρονος: Ναι, ναι της το΄πα. Ότι μπορεί θα κάνει. Μου το΄πε.

Έγκλειστος αστυνομικός: Αυτό είναι, αυτό θέλουμε.

57χρονος: Ότι μπορεί θα κάνει, μου το΄πε.

Έγκλειστος αστυνομικός: Καλά θα την πάρω κάποια στιγμή, θα της μιλήσω , το΄χω το τηλέφωνο της, το΄χω.

57χρονος: Ε πάρτηνε πάρτην και εσύ

Έγκλειστος αστυνομικός: Το΄χω αλλά δεν ξέρω αν το σηκώσει κατάλαβες επειδή θα δει απόκρυψη.

57χρονος: Ε ναι.. θα το σηκώσει νομίζω, θα το σηκώσει γιατί μου ΄πε τα καλύτερα δεν μου λέγε….

Έγκλειστος αστυνομικός: Όχι ρε τη Μαρία την αγαπώ, χρόνια την ξέρω και τα παιδιά της χρόνια. Το ίδιο τηλέφωνο έχει ακόμα

57χρονος: Ναι, ναι

