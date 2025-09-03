Χανιά: Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για αγνοούμενο υποβρύχιο αλιέα
Αγωνία για τον 50χρονο, που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) για τον εντοπισμό 50χρονου, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, βορειοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο άνδρας είχε μεταβεί στην περιοχή για υποβρύχια αλιεία και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.
Στις έρευνες συμμετέχει πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος, ενώ οι καιρικές συνθήκες είναι βόρειοι άνεμοι έως 5 μποφόρ
Σχόλια
Trending
Φωτιά τώρα στην Καρδίτσα
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:51 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Παράρτημα Φρανκφούρτης
16:49 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Γιατί η νέα σεζόν βρίσκει την ΕΟΝ στην κορυφή της αθλητικής δράσης
16:20 ∙ LIFESTYLE
Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση
16:17 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γενέθλιο κάλεσμα... τόλμης από τον Χάρη Δούκα για τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ
15:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στην Καρδίτσα
08:49 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ