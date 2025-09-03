Κύκλωμα Κρήτη: Προσπάθησε να πατήσει αστυνομικούς με το αυτοκίνητο για να γλιτώσει τη σύλληψη

Σκληροί μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν οι αρχηγοί του κυκλώματος των ναρκωτικών σε Ρέθυμνο και Χανιά.

Όπως αποκαλύπτει το Νewsbomb, ηγετικό στέλεχος, το οποίο είχε βάλει όλη την οικογένεια του στο κύκλωμα, δεν δίστασε να κινηθεί απειλητικά με το αυτοκίνητο του κατά αστυνομικών που πήγαν να τον συλλάβουν, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του στην οδό Χναρά στα Χανιά στις 30 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την κατάθεση των ίδιων των αστυνομικών:

«Ο Α. ο οποίος αύξανε συνεχώς ταχύτητα, κινούταν κατά πάνω μας. Αντιλαμβανόμενοι τον άμεσο κίνδυνο για την ζωή μας, αλλάξαμε θέση και πηδήξαμε στο έδαφος».

Όταν του έγινε σήμα να ακινητοποιήσει το όχημα, εκείνος επιτάχυνε, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να πέσουν στο έδαφος για να σωθούν.

Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα και τράπηκε σε φυγή πεζός πετώντας το κινητό του τηλέφωνο ώστε να μην το βρουν οι αρχές.

Το «τηλεφωνικό κέντρο» της οικογένειας

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ένα καλοστημένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών, γνωστό ως «Ομάδα Οικογένειας Α. », το οποίο λειτουργούσε με μεθοδικότητα και αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης. Χρησιμοποιούσαν κωδικούς όπως «πορτοκάλια» και «μπύρα» για τις παραγγελίες.

Συστήνονταν στους αγοραστές με διαφορετικά ονόματα. Είχαν συγκεκριμένα προσυμφωνημένα σημεία για παραδόσεις.

Μέχρι τη σύλληψή του αρχηγού της "Οικογένειας Α." το κύκλωμα φέρεται να είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 1.700 συναλλαγές ναρκωτικών ουσιών. Το συνολικό παράνομο κέρδος υπολογίζεται σε τουλάχιστον 150.000 ευρώ.

Ξυλοδαρμός στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας

Η δράση της οικογένειας είχε απασχολήσει τις αρχές και σε άλλο περιστατικό. Τις πρώτες πρωινές ώρες στις 22 Μαρτίου 2025, μέλος της οικογένειας δέχθηκε σωματικές βλάβες από ομάδα αλλοδαπών στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, πιθανότατα λόγω διαφωνίας για την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών.

Η οικογένεια που έγινε εγκληματική οργάνωση

Όπως προέκυψε από το σύνολο της έρευνας, τα μέλη της οικογένειας λειτουργούσαν σαν «χέρια» του αρχηγού, πραγματοποιώντας συναλλαγές για λογαριασμό του και φροντίζοντας την καθημερινή ροή της παράνομης δραστηριότητας.

