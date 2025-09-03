Μαφία της Κρήτης: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί όλων των εμπλεκομένων

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη.



Η υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο των αστυνομικών όσο και των δικαστικών αρχών, οδήγησε στην άμεση παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Με τη συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού της υπηρεσίας, ο ίδιος έχει αναλάβει τον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση των διαδρομών του παράνομου χρήματος.



Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών έχουν τεθεί οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη εντοπιστεί ίχνη ύποπτων συναλλαγών και στο εξωτερικό, γεγονός που πιθανόν να οδηγήσει στην ενεργοποίηση μηχανισμών διεθνούς συνεργασίας, με τη συνδρομή αρμόδιων αρχών άλλων χωρών.



Όλα τα στοιχεία που θα συλλεγούν από την Αρχή θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, προκειμένου να συνεκτιμηθούν με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό. Εφόσον προκύψουν νέες ενδείξεις για την τέλεση επιπλέον αξιόποινων πράξεων, είναι πιθανό να διευρυνθεί το κατηγορητήριο και να αυξηθεί ο αριθμός των αδικημάτων για τα οποία οι κατηγορούμενοι ήδη λογοδοτούν στη δικαιοσύνη.

